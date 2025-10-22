Ви могли цього не знати: що обов’язково зробити, якщо під час прання відключили світло (відео)

Прості правила допоможуть зменшити ризики та можуть допомогти завершити прання, коли повернеться електрика

Екстрене відключення електрики може застати в найнезручніший момент. Наприклад, під час прання білизни. У цій ситуації головне не панікувати. Є кілька кроків, які допоможуть мінімізувати можливі наслідки та забезпечити безпечне завершення процесу прання, коли увімкнуть світло.

Раніше ми ділилися лайфхаками, як зберегти заряд батареї на телефоні під час відключень світла. Тепер розповімо, що робити у разі вимкнення електрики під час роботи пральної машини.

Що робити, якщо під час прання вимкнули світло

Перш ніж робити будь-які дії, оцініть ситуацію. Дізнайтеся, чи електрика відключилася у всьому будинку. Якщо світло зникло лише у вас, можливо, спрацював автоматичний вимикач, і його потрібно увімкнути назад. Якщо ж екстрене відключення торкнулося не тільки вас, дотримуйтесь простих правил.

Перш за все вимкніть пральну машину. Надійніше витягнути штекер з розетки. Це запобігає раптовому запуску машини, коли електрика відновиться, що може пошкодити пристрій або речі всередині нього.

Не відкривайте дверцята. Пральні машини з фронтальним завантаженням зазвичай блокують дверцята під час роботи. Якщо електрика вимкнулася, дверцята можуть залишитися заблокованими. Не намагайтеся відкрити їх силою – це може пошкодити машину та викликати протікання води. Дочекайтеся відновлення електрики, щоб машина автоматично розблокувала дверцята.

Дочекайтеся відновлення електрики та перезапустіть прання. Коли електрика відновиться, увімкніть пральну машину та перевірте її роботу. Деякі сучасні моделі автоматично продовжують перерваний цикл із того місця, на якому він зупинився. Якщо ваша машина не підтримує таку функцію, вам потрібно буде вручну вибрати та запустити програму прання заново. Якщо прання було на початковій стадії, можливо, варто також розпочати процес заново.

Перевірте білизну та машину на предмет пошкоджень. Після завершення прання огляньте білизну та внутрішню частину пральної машини на предмет пошкоджень або протікання. Якщо виявлено проблеми з роботою машини, зверніться до сервісного центру для консультації та можливого ремонту.

Чи потрібно зливати воду з пральної машини при відключенні світла

Воду з пральної машини потрібно зливати лише у тому випадку, якщо відключення електроенергії триває дуже довго.

Підготуйте ємність та рушник. Застеліть підлогу біля машинки рушником, зніміть фільтр зливу і акуратно злийте воду. Відчиніть дверцята.

