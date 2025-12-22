Укр

Будете иметь горячую воду даже без света: какая зарядная станция "потянет" бойлер

Ангелина Тараненко
Есть две модели, на которые стоит обратить внимание Новость обновлена 22 декабря 2025, 15:50
Есть две модели, на которые стоит обратить внимание. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бойлеры объемом 30 литров обычно требуют мощности 1-1,5 кВт

Графики отключений света уже стали обыденностью для украинцев. И, несмотря на то, что к ним можно привыкнуть, длительные отключения все же усложняют жизнь, ведь ограничивают возможность использования бытовой техники.

Однако выход есть. Это — зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей подключить, например, бойлер, холодильник или плиту. Сегодня "Телеграф" расскажет, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят.

Мощность бытовых бойлеров соотносится с их рабочим объемом. Бойлеры объемом 30 литров обычно имеют 1-1,5 кВт, бойлеры объемом 50-80 литров – от 1,6 до 2 кВт, а бойлеры объемом 100-150 литров – от 2,1 до 3 кВт.

Итак, чтобы нагреть бойлер объемом 30 литров, нам нужна зарядная станция, способная "потянуть" его мощность. 1-1,5 кВт это 1000-1500 Вт. Заложим для определенности 2 часа работы и с помощью калькулятора расчета мощности зарядной станции определяем какой девайс нам необходим.

EcoFlow DELTA Pro

Станция EcoFlow DELTA Pro имеет номинальную мощность 3600 Вт (3,6 Квт) и отлично подходит для домашнего резервного питания. Она обладает выходной мощностью переменного тока 3600 Вт, которую можно расширить до 4500 Вт с помощью технологии X-Boost. Вы даже можете объединить два устройства вместе, чтобы получить 7200 Вт с помощью Smart Home Panel.

На сайте Hotline, где можно сравнивать цены в разных торговых точках, мы видим, что цена такой зарядной станции колеблется в пределах 88 800 – 144 999 грн.

Станция EcoFlow DELTA Pro

Jackery Explorer 3000 Pro

Более бюджетным вариантом станет станция Jackery Explorer 3000 Pro, которая имеет такую же номинальную мощность – 3000 Вт (3,6 Квт). При этом, емкость зарядной станции – 3024 Вт, что позволяет питать до 99% внешних устройств. Станция полностью заряжается от солнца за 3-4 часа, а от розетки – за 1,8 часа.

На 30% легче и меньше аналогичных продуктов с такой же емкостью и работает почти бесшумно (уровень шума 30 дБ). Примечательно, что станция может работать при температуре до -20 °C.

Станция Jackery Explorer 3000 Pro

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти вещи и стиралку, если отключения заскочили неожиданно во время стирки.

