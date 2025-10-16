Рус

Потягне плиту, холодильник та пралку: яку зарядну станцію вибрати і скільки це коштуватиме

Інна Дьоміна
На ринку такий девайс коштує чимало

Під час тривалих відключень світла потужна зарядна станція може стати справжнім порятунком

Через російські обстріли енергоінфраструктури в Україну повернулись відключення світла. Кілька діб поспіль впроваджуються графіки обмеження електропостачання у деяких регіонах. Та у дні атак на енергетику деякі міста залишались без світла досить тривалий час, що суттєво ускладнило повсякдення.

Однак вихід все ж таки є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє підключити, наприклад, холодильник, пралку та плиту. "Телеграф"розповідає читачам, про яку зарядну станцію йдеться і скільки вона коштує.

Отже, побутові холодильники споживають від 300 до 800 Вт, залежно від терміну служби, розміру та інших факторів. Більшість виробників вказують кількість споживаної електроенергії в амперах. Зазвичай холодильник споживають від 3 до 6 ампер і близько 120 вольтів. Для того, щоб дізнатися про параметри вашого холодильника, слід подивитися на наклейку виробника, яка знаходиться в основному відділенні або на дверцятах. Потужність пральної машини становить 1 000 Вт, а електрична плита — від 2000 Вт.

Ще слід враховувати час використання приладів за допомогою зарядної станції.

Для використання таких побутових приладів підійде EcoFlow DELTA Pro. Її потужність – 3600 Вт. Пускова потужність —7200 Вт. Вага — 45 кг. Її вартість від 70,5 тисяч гривень до 150 тисяч гривень.

Екофлоу який потягне пралку та холодильник
Зарядна станція

Раніше "Телеграф" розповідав, про те, як підготувати зарядну станцію до блекауту, щоб завжди залишатися зі світлом.

