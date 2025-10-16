Потягне плиту, холодильник та пралку: яку зарядну станцію вибрати і скільки це коштуватиме

Під час тривалих відключень світла потужна зарядна станція може стати справжнім порятунком

Через російські обстріли енергоінфраструктури в Україну повернулись відключення світла. Кілька діб поспіль впроваджуються графіки обмеження електропостачання у деяких регіонах. Та у дні атак на енергетику деякі міста залишались без світла досить тривалий час, що суттєво ускладнило повсякдення.

Однак вихід все ж таки є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє підключити, наприклад, холодильник, пралку та плиту. "Телеграф"розповідає читачам, про яку зарядну станцію йдеться і скільки вона коштує.

Отже, побутові холодильники споживають від 300 до 800 Вт, залежно від терміну служби, розміру та інших факторів. Більшість виробників вказують кількість споживаної електроенергії в амперах. Зазвичай холодильник споживають від 3 до 6 ампер і близько 120 вольтів. Для того, щоб дізнатися про параметри вашого холодильника, слід подивитися на наклейку виробника, яка знаходиться в основному відділенні або на дверцятах. Потужність пральної машини становить 1 000 Вт, а електрична плита — від 2000 Вт.

Ще слід враховувати час використання приладів за допомогою зарядної станції.

Для використання таких побутових приладів підійде EcoFlow DELTA Pro. Її потужність – 3600 Вт. Пускова потужність —7200 Вт. Вага — 45 кг. Її вартість від 70,5 тисяч гривень до 150 тисяч гривень.

