Експеримент з iPhone: що станеться, якщо рік заряджати телефон лише до 80%

Результат здивував усіх

Власниця iPhone 16 Pro Max цілий рік заряджала телефон лише до 80%, щоб перевірити популярну пораду про збереження акумулятора. Результат виявився несподіваним — батарея зберегла 94% своєї ємності після 299 циклів зарядки.

Жінка поділилася результатами свого експерименту на форумі Mac Rumors. Вона пояснила, що намагалася не розряджати телефон нижче 20% і використовувала як бездротову зарядку, так і USB-C. Про це пише видання Supercarblondie.

Експеримент стартував у вересні минулого року. Протягом 12 місяців власниця iPhone суворо дотримувалася встановленого ліміту заряду. Вона зізналася, що вдома це було зручно, але поза домом часто виникали проблеми з використанням камери чи GPS через недостатній заряд.

Проте, за словами жінки, її показник виявився "приблизно середнім" порівняно з іншими користувачами. Колега з таким самим iPhone 16 Pro Max, який не обмежував заряд, отримав навіть кращий результат — 96% ємності акумулятора після 308 циклів зарядки.

Смартфони iPhone

"Я не думаю, що воно того варте", — написала авторка експерименту.

Це вже другий такий тест для жінки. Рік тому вона проводила аналогічний експеримент з iPhone 15. На нових моделях Apple, починаючи з iPhone 14, можна встановити ліміт заряду від 80 до 100 відсотків у налаштуваннях.

Попри розчарування від результатів, жінка вже купила iPhone 17 Pro Max і розпочала новий річний тест з обмеженням заряду.

