Одна літера вирішує все: яке велике місто на Дніпрі часто називають неправильно
У словнику вказано лише один варіант
Одна літера може змінити все — особливо в українській мові. Росіяни роками нав'язували нам свої варіанти назв міст, і навіть зараз багато людей не впевнені, як правильно писати.
Велике місто на Дніпрі — яскравий приклад такої плутанини. Мова про Кременчук — "Телеграф" розповідає, як насправді називається це місто і чому саме так.
За словником української мови, місто на Полтавщині пишеться виключно як Кременчук — з літерою "к" в кінці. Це єдино правильний варіант для української мови, який використовується в документах, на картах та дорожніх знаках.
Мовознавчі джерела пояснюють, що в українській нормі закріплена лише форма Кременчук. Ця назва відповідає сучасним правилам і застосовується в офіційній сфері.
Варіант "Кременчуг" — це російська версія назви. Цей варіант трапляється у російськомовних текстах та старих літературних джерелах. В українській мові цей напис не використовується.
Назва міста має тюркське походження. За однією версією, вона походить від слова "керменчик", що означає "невелика фортеця". За іншою — від старовинного "Кремінчук", тобто "маленька скеля" або "кам'янисте місце".
Тож підсумуємо: в українських текстах потрібно писати тільки Кременчук. На всіх офіційних ресурсах, картах та знаках використовується саме цей варіант. Російська версія "Кременчуг" залишилася лише в побуті або за межами України.
