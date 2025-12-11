Одна літера вирішує все: яке велике місто на Дніпрі часто називають неправильно

У словнику вказано лише один варіант

Одна літера може змінити все — особливо в українській мові. Росіяни роками нав'язували нам свої варіанти назв міст, і навіть зараз багато людей не впевнені, як правильно писати.

Велике місто на Дніпрі — яскравий приклад такої плутанини. Мова про Кременчук — "Телеграф" розповідає, як насправді називається це місто і чому саме так.

За словником української мови, місто на Полтавщині пишеться виключно як Кременчук — з літерою "к" в кінці. Це єдино правильний варіант для української мови, який використовується в документах, на картах та дорожніх знаках.

Кременчук на карті

Мовознавчі джерела пояснюють, що в українській нормі закріплена лише форма Кременчук. Ця назва відповідає сучасним правилам і застосовується в офіційній сфері.

Варіант "Кременчуг" — це російська версія назви. Цей варіант трапляється у російськомовних текстах та старих літературних джерелах. В українській мові цей напис не використовується.

Так назву міста пишуть на дорожніх знаках

Назва міста має тюркське походження. За однією версією, вона походить від слова "керменчик", що означає "невелика фортеця". За іншою — від старовинного "Кремінчук", тобто "маленька скеля" або "кам'янисте місце".

Тож підсумуємо: в українських текстах потрібно писати тільки Кременчук. На всіх офіційних ресурсах, картах та знаках використовується саме цей варіант. Російська версія "Кременчуг" залишилася лише в побуті або за межами України.

