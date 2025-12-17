Про непросту долю цього житлового масиву попереджали заздалегідь: чим відомий Тополя у Дніпрі

Це місце приїжджі часто бачать одним із перших у місті

Житломасив Тополь у Дніпрі нерідко називають південними воротами міста. Він розташований на півдні міста, утворюючи один із в’їздів і виїздів. Але цей мікрорайон став відомим далеко за межами Дніпра через трагедію, коли в одну мить був зруйнований дев’ятиповерховий будинок.

"Телеграф" розповідає про те, як з’явився мікрорайон Тополь, чому він так називається і на що тут варто звернути увагу сьогодні.

Коли з’явився Тополя у Дніпрі

До 1941–1945 років південна межа Дніпра (тоді ще Дніпропетровська) була позначена водонапірною вежею, яку пізніше переобладнали в ресторан "Стара вежа". Але у 1950–60-х роках у місті почали забудовувати Запорізьке шосе, і воно почало розростатися на південь.

Ресторан "Стара башта". Фото facebook.com/DepartmentCulturalHeritage

Формування житломасиву Тополь розпочалося у 1973 році. Забудова велася поетапно і призвела до появи трьох частин — Тополь-1, Тополь-2 і Тополь-3. На початку 1980-х років мікрорайон у буквальному сенсі розрісся і став найбільшим житломасивом міста. При цьому житло вводилося швидше, ніж об’єкти соціально-побутової інфраструктури: не вистачало шкіл, дитячих садків, торговельних точок, благоустрій помітно відставав від темпів забудови.

Чому Тополя

Мікрорайон отримав свою назву завдяки тополиним гаям, які в минулому густо росли на цій території. Так вирішили архітектори, що проєктували район у 1960-х роках. Але сьогодні тополь тут залишилося мало, і пуху від них майже не видно через вирубку під час будівництва. Цікаво, що офіційно назви "Тополя" немає в документах міста, але вона широко використовується в повсякденному житті й навіть у деяких офіційних звітах.

Будівництво Тополі. Фото facebook.com/dnepr.history

Чим відомий Тополя

Окреме місце в історії житлового масиву займає трагедія 6 червня 1997 на Тополі-1. Того дня зсув ґрунту зруйнував дев’ятиповерховий будинок, школу та частково два дитячі садки. Утворився гігантський котлован. Ця подія підтвердила початкові побоювання будівельників і проєктувальників.

Ще задовго до трагедії архітектори знали про складні ґрунтові умови. Для їх вивчення на Тополі був збудований експериментальний будинок, кожен із під’їздів якого зводили на різному типі фундаменту. Заселили його лише через п’ять років після будівництва. Через помітний крен і різницю в осадці блоків будинок отримав у місцевих жителів два прізвиська — "п’яний" і "танцюючий". Сьогодні він вважається однією з найстаріших будівель житломасиву — йому понад 50 років.

"Танцювальний" або "п’яний" будинок у Дніпрі. Фото: Telegram-канал Артема Костюка

Тополя спочатку проєктувався як відносно віддалений від центру район. Тому під час його будівництва закладали велику кількість гаражних кооперативів. На початку 1990-х громадський транспорт із центру доходив лише до Підстанції, і мешканцям доводилося йти пішки додому близько пів години.

Сьогодні на Тополі мешкають десятки тисяч мешканців. Попри всі проблеми, мікрорайон продовжує розвиватися.