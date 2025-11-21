Рус

Усі народжені в СРСР мають замінити важливий документ? Чи треба це робити насправді

Найважливіші документи українця
Експерти пояснили, коли свідоцтво про народження радянського зразка необхідно замінити

Свідоцтво про народження може залишатися дійсним роками, але в певних ситуаціях його все ж доведеться замінити. Однак це не стосується українців, які народились в СРСР, якщо ж документ не пошкоджений, втрачений або його потрібно використати за кордоном.

Радянське свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, як і українське. У Telegram-каналі "Безоплатна правнича допомога" пояснили, коли ж все ж таки потрібно замінити документ.

По-перше, його заміна потрібна, якщо документ втрачено або він пошкоджений — написи вицвіли, з’явилися дірки чи інші дефекти. А по-друге, коли нове свідоцтво необхідне для використання за кордоном: при оформленні громадянства, посвідки на проживання, вступі до навчальних закладів, укладенні шлюбу або отриманні апостиля на документ.

Щоб замінити свідоцтво, потрібно звернутися до ДРАЦСу або подати заявку через портал "Дія" і додати такі документи:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • наявне свідоцтво (якщо воно ще є, але пошкоджене);
  • додаткові документи у разі потреби — наприклад, рішення суду чи витяг із ЄРДР про викрадення свідоцтва.

Далі заповнюється заява, сплачується адміністративний збір, і новий документ видається з повною юридичною силою.

