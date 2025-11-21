Усі народжені в СРСР мають замінити важливий документ? Чи треба це робити насправді

Експерти пояснили, коли свідоцтво про народження радянського зразка необхідно замінити

Свідоцтво про народження може залишатися дійсним роками, але в певних ситуаціях його все ж доведеться замінити. Однак це не стосується українців, які народились в СРСР, якщо ж документ не пошкоджений, втрачений або його потрібно використати за кордоном.

Радянське свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, як і українське. У Telegram-каналі "Безоплатна правнича допомога" пояснили, коли ж все ж таки потрібно замінити документ.

По-перше, його заміна потрібна, якщо документ втрачено або він пошкоджений — написи вицвіли, з’явилися дірки чи інші дефекти. А по-друге, коли нове свідоцтво необхідне для використання за кордоном: при оформленні громадянства, посвідки на проживання, вступі до навчальних закладів, укладенні шлюбу або отриманні апостиля на документ.

Щоб замінити свідоцтво, потрібно звернутися до ДРАЦСу або подати заявку через портал "Дія" і додати такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

наявне свідоцтво (якщо воно ще є, але пошкоджене);

додаткові документи у разі потреби — наприклад, рішення суду чи витяг із ЄРДР про викрадення свідоцтва.

Далі заповнюється заява, сплачується адміністративний збір, і новий документ видається з повною юридичною силою.

