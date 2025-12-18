В росіян — це брак: чому українцям ніколи не треба називати шлюб цим словом

"Брак" – це не про стосунки

Деякі слова в українській та російській мовах звучать практично однаково, але їхнє значення кардинально відрізняється. Яскравий приклад – назва офіційних стосунків між чоловіком і жінкою, яку українці й росіяни називають по-різному.

"Телеграф" розповідає, чому вживання російського слова "брак" замість українського "шлюб" є не просто помилкою, а й дивною мовною іронією.

Росіяни називають офіційний союз чоловіка й жінки словом "брак". Цікаво, що цим же словом вони позначають щось неякісне, зіпсоване чи несправне.

В українській мові все інакше. Слово "брак" означає або нестачу чогось ("брак часу", "брак коштів"), або низькоякісну продукцію ("бракований товар"). А офіційний союз двох людей українською правильно називати "шлюб".

За "Словником української мови", шлюб – це родинний союз, співжиття чоловіка й жінки за взаємною згодою. Українці кажуть "брати шлюб", "йти до шлюбу", "зареєструвати шлюб". Використання російського "брак" замість українського "шлюб" є калькою з російської мови.

Слово "брак" у значенні нестачі використовується в реченнях на кшталт "через брак часу" або "брак паші". У значенні неякісної продукції – "робити багато браку" чи "визначити брак". Жодного відношення до сімейних стосунків це слово в українській мові не має.

