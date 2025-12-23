Назавжди забудьте "сосульки" та "в’югу": 24 автентичних українських слів про зиму на заміну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Поповнюємо словниковий запас цікавими зимовими українськими слівцями
Уже найближчими днями синоптики прогнозують в Україні довгоочікувану зимову погоду — з снігопадами та морозами. Тож не зайвим буде нагадати, як правильно українською називати всі зимові та снігові явища.
Дуже у багатьох у мові проскакують суржик та калька з російської мови. "Телеграф" підібрав десятки синонімів, які дозволять їх викоренити.
Ось список слова російською та низка варіантів його перекладу українською:
- сосулька — бурулька, мерзляк, висуля, висулька, копень;
- снегопад (невеликий) — пороша, папороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця;
- метель, вьюга — хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця;
- гололед, изморозь — ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голоморозиця, голомороззя, совзениця.
Зауважимо, що напередодні Різдва ми розповідали, які страви ставили на стіл на Святвечір українці та чим пригощали гостей на Різдво 100 років тому. Тоді обов’язковими були кутя, узвар та борщ, а от відомі нині 12 страв зʼявились пізніше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядав зимовий Львів 96 років тому. Тоді місто засипало снігом, який розчищала навіть військова техніка.