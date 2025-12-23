Назавжди забудьте "сосульки" та "в’югу": 24 автентичних українських слів про зиму на заміну

Поповнюємо словниковий запас цікавими зимовими українськими слівцями

Уже найближчими днями синоптики прогнозують в Україні довгоочікувану зимову погоду — з снігопадами та морозами. Тож не зайвим буде нагадати, як правильно українською називати всі зимові та снігові явища.

Дуже у багатьох у мові проскакують суржик та калька з російської мови. "Телеграф" підібрав десятки синонімів, які дозволять їх викоренити.

Ось список слова російською та низка варіантів його перекладу українською:

сосулька — бурулька, мерзляк, висуля, висулька, копень;

снегопад (невеликий) — пороша, папороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця;

метель, вьюга — хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця;

гололед, изморозь — ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голоморозиця, голомороззя, совзениця.

