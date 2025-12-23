Навсегда забудьте "сосульки" и "в'югу": 24 аутентичных украинских слов про зиму на замену

Пополняем словарный запас интересными украинскими зимними словцами

Уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине долгожданную зимнюю погоду со снегопадами и морозами. Поэтому не лишним будет напомнить, как правильно на украинском называть все зимние и снежные явления.

Очень у многих в языке проскакивают суржик и калька по русскому языку. Телеграф подобрал десятки синонимов, которые позволят их искоренить.

Вот список слова на русский и ряд вариантов его перевода на украинский:

сосулька — бурулька, мерзляк, висуля, висулька, копень;

снегопад (небольшой) — пороша, папороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця;

метель, вьюга — хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця;

гололед, изморозь — ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голоморозиця, голомороззя, совзениця.

Отметим, что в канун Рождества мы рассказывали, какие блюда ставили на стол на сочельник украинцы и чем угощали гостей на Рождество 100 лет назад. Тогда обязательными были кутья, компот и борщ, а вот известные сейчас 12 блюд появились позже.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядел зимний Львов 96 лет назад. Тогда город засыпал снегом, который расчищали даже военной техникой.