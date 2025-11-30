Ніколи не буде сумно. П'ять найбільш комунікабельних порід собак (відео)

Якщо вам нудно, заведіть одну з цих порід

Існують певні породи собак, які відомі своєю надмірною "балакучістю". Гавкіт, гарчання, та виття – це лише деякі способи, за допомогою яких ваш собака дає вам зрозуміти, що він думає.

Хаскі

Оскільки хаскі звикли уживатися в зграї, вони мають природну схильність використовувати голос для спілкування зі своїми друзями. Як це позначається на людській зграї вдома? Буде багато виття та вокальної експресії.

Не сумнівайтеся, хаскі ніколи не вагаючись розкажуть вам, що у них на думці. Хаскі спілкуються за допомогою різних звуків, які вони можуть асоціювати з певними потребами. Іноді ваш хаскі може намагатися сказати вам, що любить вас, а іноді він може просити, щоб його випустили. Іноді вони просто вимагають уваги.

Бігль

Ці веселі та товариські песики, схожі на Снуппі, можуть багато розповісти про навколишній світ. Біглі — активні чотириногі, які потребують щоденних вправ. Їхній відвертий характер не робить собак ідеальним вибором для проживання у квартирі, але вони підійдуть для сімей за містом у приватних будинках. Приміром, цей бігль на відео жаліється, що не хоче йти купатися:

Басет-гаунд

Ця порода собак має харизматичну зовнішність та загадковий погляд. Водночас вони люблять висловлювати свою думку за допомогою дзвінких "вигуків", які можна почути далеко. З цієї причини мешканці багатоквартирних будинків мають двічі подумати, перш ніж придбати такого пса. Бассет дуже незалежний і може бути важко піддається дресируванню. Її потрібно прив’язувати, коли вона перебуває за межами огороджених територій, оскільки собака може ігнорувати команди, якщо він не в настрої.

Бладгаунд

Такий песик матиме вражаючий глибокий голос, який звучатиме дуже епічно. Насправді собаці не потрібен привід, щоб висловити свою думку про все. Ось тут бладхаунд артистично підспівує господарю, який грає блюз на губній гармошці:

Бладхаунд — великий та потужний собака, який може здаватися ледачим, але йому потрібні часті фізичні та розумові вправи, а також достатньо часу, щоб запустити свій неймовірний ніс. Винюхування є обов’язковим для неї разом із повідцем, коли вона не перебуває в замкнутому приміщенні.

Цвергшнауцер

Не приймайте цих мініатюрних собачок за пасивну породу, яка просто спостерігає за світом. Ці завзяті цуценята люблять гавкати на все, що трапляється на їхньому шляху. Адже вони мають природні сторожові інстинкти та не бояться повідомляти про прибуття незнайомих осіб. Проте з невеликими порадами такі собаки можуть стати приємними домашніми тваринами.

Є кілька різних причин, чому певні породи можуть бути більш гавкітливими, ніж інші. Певні породи виведені для спілкування з людьми, багато порід у минулому займалися пасовищем, полюванням або іншими специфічними завданнями, як правило, особливо голосними. Вокалізація заохочувалась. Також, на жаль, однією з найпоширеніших причин, чому певні собаки часто гавкають, є тривога. Це може бути викликане шумом і рухом на вулиці.

