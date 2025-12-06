Власників собак можуть оштрафувати за вигул: скільки та кому доведеться заплатити

Слід звертати увагу й на Перелік небезпечних порід

Під час вигулювання собак українці можуть отримати штраф за порушення закону. Адже є чіткі вимоги до місць, де це можна здійснювати, а також екіпірування тварин.

Про це йдеться у статті 154. Порушення правил утримання собак і котів. Зазначається, що усі собаки в громадських місцях мають вигулюватись у повідках та з намордниками.

Це правило стосується усіх улюбленців, окрім тих, що не внесені до Переліку небезпечних порід собак. Заборонено також вигулювати тварин у не відведених для цього місцях, зокрема на газонах парків, біля державних будівель, у продуктових магазинах.

Також закон карає власників, якщо вони не прибирають екскременти за тваринками під час перебування у громадському місці. Це не стосується власних присадибних ділянок.

Вигул собак заборонено, табличка

Усі вищевикладені порушення тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн), попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 до 850 грн).

