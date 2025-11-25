Стали немодними. ТОП-10 порід собак, які можуть зникнути

Серед них — бородата коллі та бладгаунди

Деякі з порід собак стали підзабувати, бо ті більше вважаються модними. Як наслідок — люди не знають про їх існування та надають перевагу іншим. Існує ряд факторів, які відіграють роль у популярності певних порід, включаючи культуру, володіння знаменитостями та поточні модні тенденції.

Так, британський The Kennel Club попередив, що у Сполученому королівстві наразі 42 породи собак можуть зникнути, а 34 породи позначено як "вразливі". До цієї категорії належать собаки, у яких менш як 300 пологів на рік. Найбільш вразливим є бородата коллі, народжуваність цієї породи впала з 420 у 2018 році та до 281 у 2022 році. Другим найбільш вразливим є бладхаунд, яких у 2022 році народилося лише 34, хоча це збільшення на 15 з 2021 року. "Телеграф" перераховує десять порід собак, яким найбільше загрожує вимирання:

Бородата коллі

Цей вид на першому місці у небезпеці зникнення. Торік у Великій Британії було зареєстровано лише 281 цуценя бородатих коллі.

Бородата коллі

Бладгаунд

Найвідоміший гончий, розведений у Великобританії ще до 1300 року. У Шотландії він був відомий як собака-детектив і використовувався приблизно до 1600 року для переслідування рейдерів і крадіїв худоби.

Бладгаунд

Колі короткошерстий

Гладкі коллі завжди жили в тіні свого двоюрідного брата з більш гламурною шерстю, але вони завжди існували пліч-о-пліч.

Колі короткошерстий

Денді-дінмонт-тер’єр

Денді-Дінмонт-тер’єр — єдина порода собак, названа на честь вигаданого персонажа, і щорічно реєструється менше 100 цуценят. З огляду на те, що щороку в усьому світі розводять менше 300 тварин, існує реальне побоювання, що повне зникнення цієї породи – лише питання часу.

Дірхаунд

Стародавній шотландський вовкодав, елегантний і спортивний. На початку своєї історії порода називалася шотландським вовчим собакою, але коли популяція вовків почала зникати, її розвинули як породу, що бігає за оленями. Через деякий час розміри породи зменшилися, але порода була надзвичайно популярною як ловці оленів до 18 століття.

Дірхаунд

Англійський сетер

Вважався традиційною собакою для полювання на птахів.

Англійський той-тер'єр

Це невелика порода тер'єрів з групи "іграшкових" собак. В Англії 1800-х років ці тер'єри були дуже популярні як щуролови

Англійський той-тер'єр

Фоксхаунд

Англійський фоксхаунд — традиційна в'ючна гонча собака, виведена для полювання на лисиць за запахом. Є також однією з найрозумніших порід.

Фоксхаунд

Фокстер'єр гладкошерстий

Фокстер'єр на початку 20-го століття фокстер’єр був найпопулярнішою породою в Англії, але з того часу популярність цієї породи різко впала і становить менш як 100 цуценят. Найбільша щорічна кількість народжених цуценят: 1085 у 1955 році. У 2020-му таких цуценят народилося лише 90.

Фокстер'єр гладкошерстий

Раніше "Телеграф" писав про ТОП-10 найбільших порід котів.