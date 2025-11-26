Що у вас росте? 13 видів дерев заборонено садити в Україні

Які дерева заборонили садити в Україні згідно із законом? На думку фахівців, для цього рішення є вагома причина.

Любителям природи, садівникам та дачникам є сенс ознайомитися зі списком заборонених до посадки дерев в Україні. Як відомо, незнання закону не звільняє від відповідальності.

Указ українського міністерства було ухвалено ще 2023 року, але досі хтось може не знати, що, наприклад, популярна у садівників павловнія чи красень червоний дуб категорично заборонені до посадки. Будь то лісосмуга чи лісовий масив, висаджувати ці дерева не можна.

Які дерева заборонені в Україні?

Аралія маньчжурська, Дуб червоний, Айлант найвищий, Робінія звичайна, В’яз низький, Гледичія колюча, Клен ясенелистий, Черемха пізня, Ясен пенсільванський, Каркас західний, Маслинка вузьколиста, Чорний горіх Павловнія (звичайна та підвиди).

Головна причина для заборони цих дерев: ризик, що завезені рослини заполонять українські ліси на шкоду місцевим видам. Тому постраждалі від військових дій ліси не можна відновлювати за рахунок перерахованих вище різновидів, переконані експерти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як насправді легко в Україні можна вирощувати хурму.