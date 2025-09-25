Старий особняк у Харкові приховує справжні скарби: що в ньому особливого і як його знайти

Перший власник будинку так і не зміг пожити у ньому

Вулиця Дарвіна у Харкові — одна з найстаріших і найвідоміших у місті. Вона зберігає атмосферу старого міста, де розташувалися особняки та будівлі, побудовані в різні епохи й у різних стилях. Однією з унікальних будівель на вулиці Дарвіна є будинок № 35, який сильно відрізняється від інших. Причому унікальний він не тільки зовні, а й усередині.

"Телеграф" розповідає історію пам'ятки архітектури в Харкові, яка набагато цікавіша, ніж здається на перший погляд. Вона пережила війни, революцію, націоналізацію і перепланування, зберігши при цьому унікальні деталі.

Архітектура та стиль

Триповерховий особняк на вулиці Дарвіна, 35 був побудований у 1913 році в стилі ретроспективізму і сьогодні має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будинок складається з напівповерху, двох повноцінних поверхів і прибудови з головним входом ліворуч. Характерна деталь фасаду — еркер і закруглені віконні отвори другого поверху.

"Казковий" будинок на Дарвіна збудували у 1913 році Фото: Wikimedia/Sergiy Bobok

Хто і для кого збудував особняк на Дарвіна, 35

Автором проєкту вважається відомий харківський архітектор і цивільний інженер Мойсей Компанієць. За однією версією, будинок призначався для німецького купця, який не жив у ньому ні дня, оскільки почалася Перша світова війна. Після революції 1917 року будівлю націоналізували і переробили під комунальні квартири. Кожна кімната була переобладнана в окреме житло, і цей формат частково зберігся досі.

Незвичайна будівля використовується як багатоквартирний будинок

Ім'я архітектора Компанійця зустрічається і в інших харківських адресах. Йому приписують будівництво мануфактури "Зільберман і сини" на вулиці Різдвяній, 9, особняка на вулиці Маршала Бажанова, 4. У деяких джерелах вказується його співавторство з Олексієм Бекетовим.

Що всередині будинку

У цокольному поверсі, завдяки ухилу місцевості, розташовувалися господарські приміщення: кухня і невелика двірницька. Перший поверх спочатку не був житловим — тут знаходилися вестибюль, вітальня, зимовий сад і кабінет. Основні житлові кімнати розміщувалися на другому поверсі, куди вели дерев'яні сходи зі збереженою стійкою ліхтаря, що колись освітлював парадний хол.

Унікальна плитка в парадному будинку. Фото: assembly.org.ua

Але на особливу увагу заслуговує парадна будинку. Її стіни та підлога викладені унікальною плиткою ("кафлями"), що збереглася до наших днів. Серед декоративних елементів — медальйони зі знаками зодіаку. Це не просто рідкість, така плитка не зустрічалася реставраторам на інших об'єктах.

Група ініціаторів відновила плитку у 2020 році. Фото: assembly.org.ua

Попри старість, будинок продовжує активно використовуватись. Частина квартир житлові, а нижні поверхи здаються під комерційні потреби. Тут працює студія краси "Бомонд".

Частина унікальної плитки пошкоджена. Фото: assembly.org.ua

