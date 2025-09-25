Старий особняк у Харкові приховує справжні скарби: що в ньому особливого і як його знайти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перший власник будинку так і не зміг пожити у ньому
Вулиця Дарвіна у Харкові — одна з найстаріших і найвідоміших у місті. Вона зберігає атмосферу старого міста, де розташувалися особняки та будівлі, побудовані в різні епохи й у різних стилях. Однією з унікальних будівель на вулиці Дарвіна є будинок № 35, який сильно відрізняється від інших. Причому унікальний він не тільки зовні, а й усередині.
"Телеграф" розповідає історію пам'ятки архітектури в Харкові, яка набагато цікавіша, ніж здається на перший погляд. Вона пережила війни, революцію, націоналізацію і перепланування, зберігши при цьому унікальні деталі.
Архітектура та стиль
Триповерховий особняк на вулиці Дарвіна, 35 був побудований у 1913 році в стилі ретроспективізму і сьогодні має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будинок складається з напівповерху, двох повноцінних поверхів і прибудови з головним входом ліворуч. Характерна деталь фасаду — еркер і закруглені віконні отвори другого поверху.
Хто і для кого збудував особняк на Дарвіна, 35
Автором проєкту вважається відомий харківський архітектор і цивільний інженер Мойсей Компанієць. За однією версією, будинок призначався для німецького купця, який не жив у ньому ні дня, оскільки почалася Перша світова війна. Після революції 1917 року будівлю націоналізували і переробили під комунальні квартири. Кожна кімната була переобладнана в окреме житло, і цей формат частково зберігся досі.
Ім'я архітектора Компанійця зустрічається і в інших харківських адресах. Йому приписують будівництво мануфактури "Зільберман і сини" на вулиці Різдвяній, 9, особняка на вулиці Маршала Бажанова, 4. У деяких джерелах вказується його співавторство з Олексієм Бекетовим.
Що всередині будинку
У цокольному поверсі, завдяки ухилу місцевості, розташовувалися господарські приміщення: кухня і невелика двірницька. Перший поверх спочатку не був житловим — тут знаходилися вестибюль, вітальня, зимовий сад і кабінет. Основні житлові кімнати розміщувалися на другому поверсі, куди вели дерев'яні сходи зі збереженою стійкою ліхтаря, що колись освітлював парадний хол.
Але на особливу увагу заслуговує парадна будинку. Її стіни та підлога викладені унікальною плиткою ("кафлями"), що збереглася до наших днів. Серед декоративних елементів — медальйони зі знаками зодіаку. Це не просто рідкість, така плитка не зустрічалася реставраторам на інших об'єктах.
Попри старість, будинок продовжує активно використовуватись. Частина квартир житлові, а нижні поверхи здаються під комерційні потреби. Тут працює студія краси "Бомонд".
Раніше "Телеграф" розповідав історію Палацу Праці у Харкові. Цю будівлю двічі намагалися знищити під час бомбардувань.