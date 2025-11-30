Українцям доведеться замінити паспорт-книжечку? Коли цього не уникнути

Існують правила, що регулюють обов’язкову заміну паспорта

Багато українців досі користуються паспортами старого зразка, але не всі знають, коли їх доведеться замінити на сучасні ID-картки.

В Україні поки що не встановили кінцевий термін дії паспортів старого зразка 1994 року. Це означає, що громадяни можуть користуватися такими документами доти, доки вони дійсні та не потребують заміни, повідомляє Державна міграційна служба України.

Коли все ж таки потрібно зробити новий документ

Обмін паспортів старого формату на сучасні ID-картки відбувається за бажанням власника або в разі потреби — наприклад, якщо документ загубили, його вкрали чи пошкодили, або змінилися персональні дані, наприклад, прізвище після одруження.

Також обов’язково потрібно замінити паспорт-книжечку на ID-картку, якщо власник не вклеїв нову фотографію після досягнення 25 або 45 років. У такому випадку старий паспорт вважається недійсним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно усім народженим в СРСР замінити свідоцтво про народження. Фахівці пояснили, коли це точно треба зробити.