Двісті метрів кохання: у Харкові є "романтична" вулиця, де вона захована (фото)

Довжина вулиці складає близько 200 метрів

У Харкові захований не лише "шматочок Парижа", а й вуличка з романтичною назвою, яка зберігає в собі гарну легенду. Йдеться про вулицю Кохання — невелику, але особливу частину міста.

"Телеграф" вирішив детальніше дізнатися історію вулиці. Виявляється, її довжина складає лише 200 метрів.

Де в Харкові знаходиться вулиця Кохання

Попри те що Харків не вважають столицею кохання, у ньому можна знайти справжній куточок романтики. У Немишлянському районі схована невелика вулиця, але з гарною назвою — Кохання.

Вулиця Кохання у Харкові

Саме "Кохання", а не "Любові", бо в українській мові ці слова мають різні відтінки сенсу. "Кохання" зазвичай означає піднесене, романтичне почуття до людини, а "любов" може вживатися ширше і нейтральніше, наприклад, до певних речей чи ідей.

Згідно з однією з версій, назву вулиця ще отримала до того, як Немишля увійшла до межі міста, у XIX столітті. Починається вона від перетину з Краснодарською вулицею, приблизно за півкілометра на захід від перехрестя з проспектом Тракторобудівників, і спускаючись до річки Немишля, виходячи на Романтичну набережну.

Де в Харкові є вулиця Кохання

Довжина вулиці Кохання складає близько 200 метрів, а будинків на ній близько двадцяти. З назвою цього куточка Харкова пов’язана гарна легенда.

За однією версією, у ХІХ столітті місцевий поміщик закохався в одну дівчину, яка проживала на цій вулиці й назвав її на знак свого кохання. Інші джерела стверджують, що сучасну назву вулиці привласнили вже у 1960-ті роки, коли колишні сільські провулки Немишлі були офіційно включені до складу міста.

Як виглядає вулиця Кохання у Харкові

Так чи інакше, вулиця Кохання залишається маленьким, але романтичним куточком Харкова, що нагадує про це високе та справжнє почуття.

"Телеграф" писав раніше, чи у Харкові є вулиця "червоних ліхтарів"? Ми дізналися, як вона називалася раніше, і що можна побачити на ній.