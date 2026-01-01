ВДПУ, КУРВ, ЖДУ і не тільки: найсмішніші абревіатури учбових закладів в Україні

На перший погляд немає нічого незвичайного, але абрівіатури викликають посмішку

Україна відома не лише своєю історією та культурою, а й унікальними назвами вищих навчальних закладів. Деякі з них звучать неймовірно кумедно, особливо у скороченні.

Що потрібно знати:

Деякі назви активно обговорюються та стають мемами у соціальних мережах

Навіть офіційні абревіатури вузів та держслужб можуть викликати посмішку у користувачів

У списку опинилися університети з різних міст

На одну із таких назв звернули увагу у соціальних мережах. Мова йде про Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського.

І хоч на перший погляд немає абсолютно нічого незвичайного, але скорочена версія назви потішила українців.

ВДПУ. Скріншот: соцмережі

"Братом-близнюком" під назвою називають також Уманський державний педагогічний університет.

УДПУ. Скріншот: соцмережі

У коментарях під роликом користувачі почали ділитися іншими назвами, які їх бавлять. До цього списку потрапив Харківський Університет ядерної кібернетики, який у скороченні звучить як "ХУЯК".

Але важливо додати, що "Харківський університет ядерної кібернетики" насправді в Україні не існує. У Харкові справді є ВНЗ, пов'язані з ядерними та кібернетичними напрямками, проте окремого такого навчального закладу немає.

ХУЯК. Скріншот: соцмережі

Ще серед фаворитів опинився Київський університет ринкових відносин.

КУРВ. Скріншот: соцмережі

Користувачі згадали також Житомирський державний університет імені Івана Франка. У скороченні – ЖДУ Івана Франка.

ЖДУ. Скріншот: соцмережі

Також, наприклад, Київський енергетичний коледж, у скороченні буде як "КЕК" — це популярне в інтернеті слово-мем, що означає сміх.

Полное название — Киевский энергетический профессиональный колледж.

КЕК. Скріншот: соцмережі

Київський національний університет технологій та дизайну в скороченні КНУТД, але користувачі бачать схожість зі словом "кнут".

КНУТД. Скріншот: соцмережі

Окрім університетів, українці також згадують Житомирську обласну податкову адміністрацію. Скорочення цієї назви у мережі також викликає усмішку.

Але насправді вона має назву ДПС у Житомирській області.

Житомирська обласна податкова адміністрація Скріншот: соцмережі

