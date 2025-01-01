Вітаємо 1 січня з посмішкою, а не з похміллям: забавні новорічні меми і картинки

Від новорічної метушні під час війни до прикольних мемів з котами

Продовжити хоч ненадовго святковий настрій допоможуть не лише новорічні подарунки, а й кумедні меми і смішні картинки на тлі свят. Меми про Новий рік — це своєрідна терапія, яка допоможе українцям розслабитися та підняти настрій.

Ми живемо у воєнний період, який пов’язаний зі стресом та напругою. Однак хороший гумор може допомогти вивільнити ендорфіни щастя та радості.

Сьогодні "Телеграф" хоче підняти своїм відданим читачам настрій! Ловіть меми, які допоможуть поглянути на весь цей новорічний хаос із позитивного боку!

Найкращі новорічні меми 2025:

Смішні меми про котів та новорічну ялинку:

Раніше "Телеграф" згадував про те, з чого жартували в мережі весь 2024 рік. Зазначимо, що українці продовжували проявляти креативність, знаходили приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.

До речі, свого часу політик Віктор Ющенко уславився своєю любов’ю до бджіл та меду, а згодом це стало трендом. "Телеграф" розповідав, як улюблена пасіка колишнього президента України стала мемною історією.