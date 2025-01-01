Рус

Вітаємо 1 січня з посмішкою, а не з похміллям: забавні новорічні меми і картинки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1357
Смішні картинки до Нового року 2025
Смішні картинки до Нового року 2025. Фото Соцсети

Від новорічної метушні під час війни до прикольних мемів з котами

Продовжити хоч ненадовго святковий настрій допоможуть не лише новорічні подарунки, а й кумедні меми і смішні картинки на тлі свят. Меми про Новий рік — це своєрідна терапія, яка допоможе українцям розслабитися та підняти настрій.

Ми живемо у воєнний період, який пов’язаний зі стресом та напругою. Однак хороший гумор може допомогти вивільнити ендорфіни щастя та радості.

Сьогодні "Телеграф" хоче підняти своїм відданим читачам настрій! Ловіть меми, які допоможуть поглянути на весь цей новорічний хаос із позитивного боку!

Найкращі новорічні меми 2025:

мем ялинка
мем похмілля новий рік
мем русня
мем гірлянда
мем майонез
мем новорічне похмілля
мем коти
мем новий рік коти
мем на новий рік похмілля
мем старий новий рік
мем 2024
мем новий рік 2025

Смішні меми про котів та новорічну ялинку:

мем із котами
мем коти новорічна ялинка
мем тварини новий рік
мем про кота та ялинку

Раніше "Телеграф" згадував про те, з чого жартували в мережі весь 2024 рік. Зазначимо, що українці продовжували проявляти креативність, знаходили приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.

До речі, свого часу політик Віктор Ющенко уславився своєю любов’ю до бджіл та меду, а згодом це стало трендом. "Телеграф" розповідав, як улюблена пасіка колишнього президента України стала мемною історією.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #1 січня #Меми