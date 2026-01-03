Його заснував руський дружинник? Як зараз називається це місто в Україні та скільки йому років (фото)

Житомир належить до давніх міст України

Кожне місто України зберігає свою унікальну та цікаву історію. Не став винятком і Житомир, який за однією з версій отримав назву на честь руського дружинника.

"Телеграф" з’ясував, звідки походить назва міста і скільки у 2025 році йому виповнилося років. Ми дізналися цікаві факти.

Хто заснував Житомир і що відомо про місто

Житомир розкинувся на кам’янистих пагорбах, серед лісистих берегів річки Тетерів та її притоки Кам’янки. Вчені та історики пропонують кілька версій походження назви міста.

Історія міста Житомира, Фото: @zhitomir.info

Згідно з однією з легенд, його заснував у 884 році руський дружинник Житомир, який служив київським князям Аскольду та Діру. Після їхньої загибелі він, нібито не побажавши підкорятися Олегу, пішов у ліси та оселився на високій скелі біля злиття річок, заклавши майбутнє поселення.

Місто Житомир засноване у 1884 році, Фото: zhytomyr-future.com

Історики сперечаються, чи був Житомир реальною особистістю або лише легендарним символом заснування міста, але так чи інакше перекази надають йому особливий колорит.

В’їзд до міста Житомир

Існує й інша версія походження, яка свідчить, що Житомир міг виникнути як центр племені житчів. Тоді поселення називалося "Мир житчів", а назва племені була пов’язана з їх основним заняттям — землеробством.

Документальні джерела, включаючи літописи Київської Русі, згадують місто ще в IX столітті, коли ці землі входили до складу могутньої держави. Якщо вести відлік з 884 року, то у 2025 році Житомиру виповниться 1141 рік, що робить його одним із найстаріших міст України.

Як зараз виглядає Житомир, Фото: @zhitomir.info

Ця дата підтверджується літописними відомостями про перше поселення цих земель. Протягом століть місто пережило монгольські набіги, періоди польсько-литовського панування, козацькі повстання та дві світові війни, щоразу відновлюючись та зберігаючи свою значущість.

За даними Житомирської міської ради, сьогодні населення перевищує 260 тисяч людей. Місто продовжує розвиватися, поєднуючи історичну спадщину із сучасними проєктами.

Житомиру виповнився 1141, Фото: @zhitomir.info

Щобільше, мало хто знає, що Житомир стоїть на гранітному щиті, одному з найдавніших на планеті, що робить місто унікальним та з геологічного погляду.

Археологи знаходили там артефакти, вік яких перевищує вік міста.

