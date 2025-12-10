Комфорт у вартість не входить? В УЗ пояснили нюанси безкоштовних поїздок

В Укрзалізниці роз’яснили, чи враховується постіль, чай чи кава у безкоштовному квитку

В Україні нещодавно стартувала програма "УЗ-3000", але вже виявилися не дуже приємні для пасажирів моменти. Виявляється, купуючи квиток людина отримує лише місце, а за комфорт доведеться доплатити.

Безкоштовний квиток за програмою "3000 кілометрів по Україні" не передбачає надання постелі, чаю або кави. Про це розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко.

"Ми можемо обрати перше нижнє місце, обираємо у вартість квитка 0 гривень. Далі ми реєструємося. Тут потрібно звернути увагу. Щоб квиток був безплатний, ви повинні врахувати, що постіль, чай та кава не надаються безплатно", — сказав Головащенко.

Олег Головащенко та журналістка. Фото Укрінформ

На уточнення, чи потрібно доплачувати за ліжко, він ствердно відповів. І додав, що це стосується й інших сервісів.

"За ліжко, за чай та будь-які інші послуги ви доплачуєте", — сказав Головащенко.

Як скористатися програмою

Встановіть або оновіть програму "Укрзалізниці". Підтвердьте свій профіль через "Дія. Підпис".

Натисніть на значок "3000" у меню та виберіть "Взяти участь", після чого на рахунок має бути нараховано 3000 кілометрів.

При оформленні квитка, знайдіть у розкладі поїзд зі значком "3000". Система сама спише потрібну кількість кілометрів із бонусного рахунку.

З наступного року "Укрзалізниця" планує виділяти до 250 тисяч місць на місяць у неактивний сезон. У компанії переконані, що це допоможе збалансувати потоки пасажирів.

