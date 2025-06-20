У Києві є "зловіща" гора, про яку мало хто знає: чому її називають чорною і де вона знаходиться

Сьогодні Чорна гора — це унікальний синтез минулого і майбутнього, де зелені схили та тихі вулиці контрастують з ритмом сучасного мегаполіса

Майже у самому центрі Києва, серед гомону великого міста, височіє 143-метровий пагорб з назвою, що одразу привертає увагу своєю загадковістю. Чорна гора — це не просто географічна точка на карті столиці, а унікальне місце, де переплітаються століття історії, містичні легенди та динамічне сучасне життя.

Цей район став свідком трансформації від військових укріплень XIX століття до сучасних житлових комплексів, зберігши при цьому свою особливу атмосферу та зв'язок з древніми традиціями Києва. "Телеграф" розповість про нього докладніше.

Географія та топоніміка

Попри зловісну назву, яка може наводити на думки про темні таємниці, походження імені Чорної гори має цілком прозаїчне пояснення. Назва пов'язана з родючим чорноземом, що покриває схили цього 143,2-метрового пагорба. Сьогодні тут панує зелень і затишні тихі вулиці, що контрастують з динамічним ритмом центру столиці.

Територія Чорної гори обмежена вулицею Михайла Бойчука, Залізничним шосе та бульваром Миколи Міхновського. Це стратегічне розташування зробило місцевість привабливою для різних видів забудови протягом історії.

Історичний розвиток

У XIX столітті Чорна гора мала виразно військовий характер. Тут розміщувалися саперні табори, які відігравали важливу роль у фортифікаційній системі Києва. Проте 1923 року військові об'єкти перенесли на лівий берег Дніпра, що відкрило новий етап у житті місцевості.

Перша хвиля цивільної забудови почалася саме після виведення військових частин. Першими мешканцями Чорної гори стали працівники державних установ та залізничники — це було логічно, враховуючи близькість вокзалу Київ-Деміївський та пов'язаної з ним інфраструктури.

Наприкінці 1990-х років розпочався новий етап розвитку району. Тут активно зводяться елітні багатоповерхові житлові комплекси, які створюють цікавий архітектурний контраст із приватним сектором та старими панельними будинками радянської епохи.

Містичний трикутник Києва

Чорна гора набуває особливого значення в контексті київської містики завдяки своєму розташуванню. Разом із Лисою та Бусовими горами вона утворює так званий містичний трикутник — область, яка з давніх-давен приваблює увагу тих, хто цікавиться езотерикою та стародавніми традиціями.

Найбільш відомою з цієї трійці є Лиса гора, яку вважають найзагадковішим місцем столиці. Тут ще з язичницьких часів відбувалися ритуальні дійства, а в наші дні збираються прихильники окультних учень. Історія цього пагорба насичена переказами про фортеці, кладовища, форти, привидів, відьом та таємні обряди. У цьому містичному контексті Чорна гора відіграє роль важливої частини давньої сакральної географії Києва, зберігаючи зв'язок з древніми віруваннями та традиціями міста.

Однією з цікавих природних пам'яток, розташованих неподалік від Чорної гори, є озеро Глінка – про нього "Телеграф" розповідав раніше. Ця водойма — залишок колишнього глиняного кар'єру, де в XIX столітті добували глину для виробництва знаменитої київської світло-жовтої цегли.

Сучасність та перспективи

Сьогодні Чорна гора являє собою унікальний синтез історії та сучасності. Вузькі вулиці, покриті зеленню схили та атмосфера загадковості співіснують тут із сучасними житловими комплексами та міською інфраструктурою.

Це місце приваблює не лише істориків та туристів, але й усіх, хто цінує особливу атмосферу київських пагорбів. Попри урбанізацію та активний розвиток, Чорна гора зберігає свою самобутність та зв'язок з культурною спадщиною столиці.

Район продовжує розвиватися, поєднуючи повагу до історичного минулого з потребами сучасного міста. Така гармонія робить Чорну гору не просто історичним районом Києва, а живим свідченням того, як столиця вміє зберігати свою унікальну ідентичність в умовах постійних змін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві є власний "Париж". Це місце вражає пишністю фасадів будинків, розкішним оформленням і гармонійним поєднанням архітектурних стилів.