У багатьох великих містах України є такий район: як він називається та чому це пережиток СРСР
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є дві версії походження цієї назви
Чимало українських міст мають житлові масиви з загадковою назвою БАМ. Вона утворилась ще за СРСР і настільки сильно закріпилась у суспільстві, що її й досі можна почути.
"Телеграф" розповість, що означає БАМ та які міста його мають. Вважається, що ця назва з'явилась десь у 1970-х роках.
БАМ — це спеціальна назва житлового масиву. Ця абревіатура має кілька варіантів розшифрування: Байкало-Амурська магістраль або "Большая Авантюра Маруси".
Перший варіант з'явився у 1974 році, коли безпосередньо було відновлено спорудження Байкало-Амурської Магістралі на південному сході СРСР. А через те, що новоутворений район розташовувався на південному сході міста, то його стали називати БАМ в аналогії з будівництвом залізниці. Згодом ця назва була не тільки у Кам'янському.
За іншою версією БАМ — це російськомовна абревіатура "Большая Авантюра Маруси". Вона нібито утворилась від імені секретаря партійної організації Придніпровського хімічного заводу — Заварюхіної Марії Матвіївни, що була одним з ініціаторів побудови мікрорайону.
Які міста в Україні мають БАМи:
- Тернопіль: Сонячний масив.
- Кам'янське: Мікрорайон на південному сході міста, розташований між Соцмістом та Довгою балкою.
- Івано-Франківськ. Район у південному заході міста.
Раніше "Телеграф" розповідав, що один обласний центр півстоліття жив з ім'ям радянського вождя.