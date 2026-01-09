У багатьох великих містах України є такий район: як він називається та чому це пережиток СРСР

Є дві версії походження цієї назви

Чимало українських міст мають житлові масиви з загадковою назвою БАМ. Вона утворилась ще за СРСР і настільки сильно закріпилась у суспільстві, що її й досі можна почути.

"Телеграф" розповість, що означає БАМ та які міста його мають. Вважається, що ця назва з'явилась десь у 1970-х роках.

БАМ — це спеціальна назва житлового масиву. Ця абревіатура має кілька варіантів розшифрування: Байкало-Амурська магістраль або "Большая Авантюра Маруси".

Перший варіант з'явився у 1974 році, коли безпосередньо було відновлено спорудження Байкало-Амурської Магістралі на південному сході СРСР. А через те, що новоутворений район розташовувався на південному сході міста, то його стали називати БАМ в аналогії з будівництвом залізниці. Згодом ця назва була не тільки у Кам'янському.

БАМ у Івано-Франківську

За іншою версією БАМ — це російськомовна абревіатура "Большая Авантюра Маруси". Вона нібито утворилась від імені секретаря партійної організації Придніпровського хімічного заводу — Заварюхіної Марії Матвіївни, що була одним з ініціаторів побудови мікрорайону.

Які міста в Україні мають БАМи:

Тернопіль: Сонячний масив.

Сонячний масив. Кам'янське: Мікрорайон на південному сході міста, розташований між Соцмістом та Довгою балкою.

Мікрорайон на південному сході міста, розташований між Соцмістом та Довгою балкою. Івано-Франківськ. Район у південному заході міста.

