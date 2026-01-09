Замість паніки - лють та сарказм. Українці наробили смішних мемів про черговий обстріл та холод у квартирах

Іронія та сарказм допомагає нам пережити важкі часи

В ніч на 9 січня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну з застосуванням 36 ракет та 242 безпілотників. На жаль, у Києві є загиблі, а також у половині багатоквартирних будинків немає теплопостачання. Однак українці не здаються та не сидять налякані, як мріє Росія, а попри всі жахи не втрачають почуття гумору.

"Телеграф" зібрав меми та жарти про чергову масовану атаку ворога. Як відомо, про неї попереджали ще з вечора — і президент Володимир Зеленський і посольство США. З цього приводу також зробили мем.

Також іронізують щодо двох несприятливих факторів, що зійшлися разом — російський обстріл та важкі погодні умови. Таким і був розрахунок російських варварів — позбавити українців світла та тепла у найбільш морозні дні.

Проте ворог прорахувався. Замість того щоб викликати в українців страх та бажання здаватися, росіяни лише зміцнили в нас лють проти них.

Українці набули нових навичок та знань, жартують у мережі. До війни мало хто знав, що таке інвертор, а зараз здатні видобути світло майже з чого завгодно.

