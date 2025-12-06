Грінч ганяв на мотоциклі у Києві. Українців розвеселив дотепний курйоз (відео)

Грінч — казковий персонаж, який намагався вкрасти Різдво

З наближенням новорічних свят в Україні дедалі більше стається кумедних курйозів. До прикладу, в Києві побачили Грінча на мотоциклі.

Про це свідчить опубліковане місцевими пабліками відео. Зауважимо, що коли саме сталась смішна ситуація не відомо, однак ролик з'явився ввечері 6 грудня.

На відео видно, як чоловік у костюмі Грінча їде на мотоциклі. Курйозна ситуація сталась в Києві. Цікаво, що "Грінч" навіть поводився відповідно. Він постійно демонстрував напругу та неспокій, що виглядало досить кумедно.

Варто відзначити й сам костюм. Він був досить яскравий та великий. Жоден пасажир чи водій на дорозі не мали шансу не помітити Грінча в Києві. Українці вже почали жартувати з цього:

"Якщо ви сьогодні бачили на Набережній Ґрінча на мотоциклі — ні, вам не здалося. План простий: спочатку покататись, потім вкрасти Різдво".

Хто такий Грінч та як пов'язаний з Різдвом

Грінч — це зелений, буркотливий, мізантропічний персонаж, який живе на горі біля казкового міста Хтовськ (Whoville). Він ненавидить Різдво та передсвяткову метушню, тому намагається зіпсувати свято. Але врешті усвідомлює, що Різдво — це не подарунки, а дух єдності та добра, після цього його серце "зросло" і він став частиною свята.

Грінч

У багатьох фільмах та мультиках про Грінча він намагається вкрасти Різдво, подекуди йому це вдається. Щоправда, виявляється, Різдво не можливо поцупити, бо це дух, а не подарунки.

