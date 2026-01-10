Без електросушарок та батарей. Як висушити мокрі чоботи без світла та опалення

Українка поділилась дієвим лайфхаком

Під час регулярних відключень світла та негоди українці часто стикаються з тим, що не знають як висушити намокле взуття. Адже не будь-яку пару можна ставити на батареї, та й з опалення часто виникають перебої.

У Facebook жінка поділилась дієвим лайфхаком, як сушити взуття без світла та опалення. Вона використала рис, замість звичного паперу та електросушарок.

Користувачка каже, що під час сильних дощів чи снігопадів часто приходиш додому з мокрим взуттям. А останнім часом відключення світла не дають змогу використати електросушарку чи батареї. Та і не усе взуття можна сушити на батареях.

Як висушити взуття без світла та опалення

Саме тому жінка використала рис. Вона просто засипала рисову крупу у взуття, яке попередньо добре розкрила та розшнурувала. Попередньо рис краще нагріти. Тут на допомогу прийде газова плита чи туристичний пальник. При цьому рис можна кілька разів діставати зі взуття, сушити на вогні та знову засипати.

Цей лайфхак досить надійний та дає змогу відносно швидко отримати сухе взуття. Хоча дехто використовує старі газети чи звичайний папір, який утрамбовує у мокрі чоботи чи кросівки. Однак якщо взуття сильно намокло, то й папір треба змінювати кілька разів.

Взуття сушать рисом

Зауважимо, що обидва способи з папером чи рисом, ще й безпечні для шкіряного взуття. Його не рекомендують сушити на батареях не тільки через пересихання шкіри, а й через деформацію. До слова, якщо все ж вирішили сушити кросівки чи іншу пару на батареї, попередньо напхайте паперу, аби взуття зберегло форму та не утворились заломи.

