Коли за вікном мінус і немає опалення: 5 способів, як пережити холод у квартирі

Сильні морози лише ускладнюють ситуацію

Через відключення електрики та сильні морози українці шукають методи, які допомагають зігрітися у квартирі. Є кілька лайфхаків, як зберегти тепло та пережити холодний період.

У матеріалі Energy advice helpline розповіли, що потрібно зробити. Скористайтеся цими порадами.

Як зігрітися у квартирі без опалення

Через відключення світла багато будинків українців залишаються і без опалення, а мінусова погода за вікном лише посилює ситуацію. Тому важливо зробити все, щоб зберегти тепло у приміщенні.

Насамперед створіть собі "теплу зону" (принцип однієї кімнати). Не намагайтеся зігріти усю квартиру. Виберіть найменшу кімнату (бажано з мінімумом зовнішніх стін) та зберіться там. Закрийте щільно двері до всіх інших приміщень.

Як зігрітися без опалення, Фото: freepik

Крім того, забарикадуйте двері від протягів. Якщо спеціальних ущільнювачів немає, використовуйте підручні засоби. Скрутіть туго у валики старі ковдри чи одяг, рушники. Щільно притисніть їх до низу вхідних дверей та дверей у холодні кімнати. Це перекриє шлях крижаному повітрю, яке "тягне" по підлозі.

Підлога — найхолодніша ділянка. Якщо у вас немає килимів, застеліть голий ламінат або плитку старими ковдрами, пледами або навіть шарами гофрокартону (від поштових коробок). Картон стане гарним тимчасовим утеплювачем.

Щоб зігрітися, використовуйте саморобні грілки. Можете просто налити у звичайну пляшку гарячу воду (не окріп, щоб пластик не поплив), обгорніть її рушником і покладіть в ноги чи під ковдру.

Якщо від вікон сильно дує, закрийте їх шторами, щоб створити додатковий бар’єр між вікном і кімнатою. Також можна закрити вікна пледами або рушниками, закріпивши їх скотчем прямо до рам.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно зробити із дверима, коли відключили опалення. Тепло довше збережеться у будинку.