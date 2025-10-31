Сліди від солі зникнуть миттєво: цей копійчаний засіб врятує ваші улюблені черевики

Цей засіб можна застосовувати для шкіряного, замшевого та нубукового взуття

У холодну пору року взуття вимагає особливого догляду, тому що дощ, сніг, реагенти та сіль швидко псують його зовнішній вигляд. Білі розводи з’являються навіть після короткої прогулянки, але позбутися їх миттєво допоможе білий оцет.

"Телеграф" вирішив поділитися лайфхаком, за допомогою якого ваші улюблені черевики не втратить свого вигляду. Вам для цього знадобиться мінімум зусиль та витрат!

Як швидко очистити сліди солі на взутті

У зимовий період дороги часто посипають сіллю та реагентами, щоб запобігти ожеледиці. Але така "хімія" залишається на нашому взутті, тим самим псуючи матеріал і згодом руйнуючи структуру шкіряних черевиків або чобіт.

Але повернути взуттю акуратність можна буквально за кілька хвилин, використовуючи те, що є практично на кухні у кожного – білий оцет (9%). Також захопіть стару зубну щітку.

Як очистити сліди солі на взутті

Відомо, що оцтова кислота нейтралізує сіль, м’яко розчиняючи відкладення, а щітка допомагає вилучити делікатно залишки, проникаючи в пори матеріалу. Цей спосіб працює не гірше за професійне чищення, але обходиться в копійки.

Щоб очистити взуття, змішайте білий оцет із водою у рівних пропорціях. Змочіть щітку в розчині та обережно обробіть проблемні ділянки круговими рухами, не натискаючи надто сильно. Протріть взуття м’якою ганчіркою, видаливши надлишки вологи, і залиште сохнути при кімнатній температурі.

Як прибрати сіль зі взуття

Якщо взуття із замші, то після висихання акуратно пройдіться по ньому сухою щіткою, щоб відновити ворс. Такий спосіб ідеально підходить для шкіряного, замшевого та нубукового взуття.

