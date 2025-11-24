В разі ядерної війни виживуть лише таргани? Науковці пояснили, чи дійсно вони такі витривалі

Є комахи, що стійкіші до радіації, ніж таргани

Існує поширена думка, що таргани здатні пережити ядерний вибух. Вона базується на тому, що ці комахи стійкі до радіації, здатні довго виживати без їжі (до 20 днів) та води, а також швидко відновлюють популяцію.

Проте навіть такі живучі істоти, як таргани не мають шансу вижити після ядерної війни. Науковці з Австралії пояснили, що їхня стійкість до радіації сильно переоцінена. Цей міф виник після ядерних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі. Таргани нібито продовжували бігати серед руїн, втім достовірних свідчень цього немає.

У 2012 році провели експеримент в рамках якого тарганів піддали впливу радіації. Комахам вдалося пережити дози, які вбили б людину. Проте таргани все одно загинули за екстремально високого рівня опромінення.

Таргани

Як пояснив професор глобальної охорони здоров'я Тілман Руфф, на фото постраждалих від ядерних вибухів у Японії можна побачити мух, тому можливо, якісь комахи дійсно вижили. Але це не означає, що вони не постраждали.

Таргани не найкраще серед комах захищені від радіації

Біолог Марк Елгар зазначив, що хоча таргани більш стійкі до радіації, ніж люди (у 6-15 разів), серед комах є ще більш стійкі до опромінення. Наприклад, плодові мушки демонструють ще більшу живучість. А мурахи, особливо ті, що риють глибокі ходи, можуть мати більше шансів вижити під час атомної катастрофи.

Таргани помруть навіть не від радіації

Їх вб'є не стільки радіація як така, а насамперед відсутність їжі. В "раціоні" тарганів — органічні відходи, трупи та залишки органіки, що гниють. Якщо в результаті ядерної війни буде зруйновано всю екосистему, цим шкідникам просто не буде чого їсти.

Усе живе залежить від інших живих істот. Якщо все вимре, тарганам просто нічого буде їсти, — пояснив біолог

Навіть ті особини, які не загинуть через опромінення, зазнають серйозних мутацій. Як наслідок — скорочена тривалість життя і безпліддя. Річ у тім, що іонна радіація пошкоджує ДНК усіх організмів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таргани можуть до тижня прожити без голови. В чому їхній секрет.