Маленький "німець" з'явився в одному з парків України: що відомого про рідкісного гостя (фото)

Цей червонокнижний жук живе в старих деревах

У київському Національному природному парку "Голосіївський" виявили рідкісного мешканця лісу, якого тут раніше ніколи не бачили. Він занесений до Червоної книги України.

Про знахідку повідомили на сторінці парку у "Facebook". Жука знайшли під корою відмерлого дерева.

Який вигляд має жук

Борос Шнайдера живе у старих лісах, де збереглася відмерла деревина. Дорослі жуки ховаються під корою хвойних і листяних дерев – сосни, ялиці, берези, а личинки розвиваються у розкладеній деревині, де підтримується помірна вологість.

Жук живиться органічними рештками, грибним міцелієм та дрібними безхребетними. Завдяки цьому він відіграє важливу роль у природному розкладі деревини та підтримці лісової екосистеми.

Для довідки

Личинки Бороса Шнайдера помітні краще, ніж дорослі жуки. Вони розвиваються під корою відмерлих дерев, особливо сосен, якщо деревина достатньо волога. Їхнє тіло світло-коричневе і напівпрозоре, з темною смужкою травної системи, коричневою головою та характерною "вилочкою" на кінці черевця. Личинки оселяються в ослаблених або мертвих деревах і не шкодять здоровим деревам.

Личинка рідкісного жука

