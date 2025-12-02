Практикують канібалізм? Що відомо про дивну звичку тарганів і чим вона особлива

Деякі з видів цих комах знаходять пару на все життя

Таргани — один з найпоширеніших видів комах, які вражають своєю живучістю та харчовою поведінкою. Адже виявляється цим шкідникам притаманний канібалізм.

"Телеграф" розповість, чому таргани можуть їсти один одного та наскільки масове це явище. Зауважимо, що руді таргани можуть жити без їжі до 20 днів, а личинки — 2 місяці.

За час свого існування деякі таргани можуть вдаватися до канібалізму. Фактично, є два види цього явища: аби вижити та під час розмноження. У першому випадку таргани поїдають не один одного, а личинки чи яйця. Бувають випадки поїдання вже мертвих особин.

Інший вид канібалізму — це під час статевого акту, а точніше після нього. Така поведінка для комах не дивина, адже усім відомий приклад богомола, якого з'їдають після спарювання. Однак і серед тарганів є явище сексуального канібалізму, зокрема у виду Salganea taiwanensis. Ці таргани не з'їдають партнера, а лише надкушують крила.

Таргани поїдають крила один одного

Науковці під час дослідження виявили, що сексуальний канібалізм у цього виду не залежить від статі. Адже площа з'їдених крил склала близько 67 відсотків у самців та 68 відсотків у самок. Ініціатором процесу в 11 з 12 випадків був самець.

Таргани без крил та з крилами

Зазвичай після статевого акту один з партнерів підходить до іншого та починає вилизувати його тіло, перш ніж взятися за поїдання крил. Цікаво, що у випадку, коли один з партнерів починає труситися, поїдання припиняється, а через деякий час знову продовжується. Щоб їсти крила повністю тарганам треба кілька підходів.

Таргани, які поїдають крила один одного

Наразі вчені достеменно не знаю, чому тарганам властивий сексуальний канібалізм. Але припускають, що цей вид знаходить собі пару на все життя, яке після спарювання проводить в дереві, де вигризає вузькі ходи. Тому тут є два припущення: перше — відкушування крил може слугувати заохоченням залишитися біля партнера та доглядати потомство; друге — крила можуть заважати пересуватись вузькими ходами.

Зауважимо, що варіант поїдання крил задля поживності можна відкинути, бо в крилах комах немає корисних елементів.

