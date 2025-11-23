Вид до кінця не вивчений: в одному українському заповіднику вперше побачили рідкісну комаху (фото)

Комаха абія блискуча зустрічається і в шести інших областях країни

У заповіднику "Медобори" на Тернопільщині вперше зафіксували рідкісну комаху з Червоної книги України — абію блискучу. Це перша офіційна реєстрація виду на території заповідника.

Про це повідомили на сторінці заказника на Facebook. Комаху виявила ентомологиня Надія Пророчок під час польових досліджень.

Який вигляд має комаха

Для довідки

Раніше абію блискучу знаходили в Закарпатській, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Комаха зазвичай мешкає на узліссях та галявинах широколистяних і мішаних лісів, а інколи зустрічається на сухих схилах із елементами степової рослинності.

Популяція виду невелика, поодинокі особини трапляються рідко. Причини скорочення чисельності остаточно не встановлені, однак ймовірно, на це впливає знищення кормових рослин через надмірний випас худоби та інтенсивне викошування трави на узліссях і лісових галявинах. Зауважимо, що цей вид потребує більшого дослідження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зустріли рідкісного птаха з особливою зовнішністю.