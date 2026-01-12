Нізащо не здогадаєтеся: що значить українською "тороїзд" та "сталовіз"

Є ще чимало слів зі схожим значенням

В українській мові є чимало відповідників до іншомовних та запозичених слів. Так, можна почути "тороїзд" чи "сталовіз", але не усі українці можуть розтлумачити їх значення.

За даними порталу "Словотвір", вищенаведеними словами називають маршрутку чи маршрутний автобус. Хоча в українській є таке слово і його вживання не суперечить чинним нормам.

Виходиться, що маршрутку українською можна називати "тороїзд" чи "сталовіз". Однак є й інші синоніми, які навіть зустрічаються в українській літературі. Більшість з цих слів діалектизми та їх можна почути в певних регіонах.

Зокрема:

лінійник — "Поїдете додому лінійним чи почекаєте нашого автобуса? — запитав сержант" (Вадим Собко, Срібний корабель, 1961, 137)

повоза — "Другої днини від'їхали всі весільні гості. В першій повозі сиділа пані Пульхерія" (Сидір Воробкевич).

мережівка

підвізниця

чумаківка

шляхівка

бирниця

торохід

торовіз

Зауважимо, що вживання цих слів може розширити словниковий запас. Але казати маршрутка чи маршрутний автобус також правильно.

Нагадаємо, що в українській є багато слів, значення, яких знають одиниці. Зокрема "герць", "бузувір", "ґевал" і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській є унікальне слово для популярної страви з буряку. Воно звучить як лайка чи щось непристойне.