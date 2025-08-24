Рибалка впіймав рідкісну рибу: що водиться в українських річках (відео)

Вона може важити до 6 кілограмів

В Україні рибалка випадково виловив рибу, занесену до Червоної книги. Вона віддалено чимось схожа на сома та карася.

Йдеться про марену — рідкісну прісноводну рибу, яка є під охороною держави. Точне місце улову наразі не відомо. Улов можна побачити на відео користувача Facebook.

Марена

Для довідки

Марена має видовжене тіло, вкрите дрібною лускою, і характерне нижнє розташування рота, пристосованого для харчування на дні водойм. Її забарвлення зазвичай сріблясто-сіре з темнішими відтінками на спині та золотавим блиском з боків.

Марена

Цей вид мешкає переважно у гірських та передгірських річках з чистою, швидкою течією та кам’янистим дном. В Україні марену можна зустріти у водоймах Карпатського регіону та частково в басейнах Дністра й Пруту.

Марена

Дорослі особини можуть досягати довжини понад пів метра та важити до 5–6 кілограмів, хоча зазвичай їхній розмір значно менший.

