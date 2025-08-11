У Василькові тече "кривава" річка: що відбувається зі Стугною (відео)

Цій проблемі вже не один рік

Стугна у Василькові на Київщині стала багряною через хімікати, що регулярно зливаються в неї. Також річка забруднюється через скидання до неї каналізаційних вод із приватних довколишніх будинків.

"Криваву" водойму, а також труби, якими туди йдуть стічні води, на відео показав користувач ТікТок.

Оператор розповідає, що місцева влада заперечує, що хімікати та стічні води потрапляють у річку.

Вода у річці мильна. За словами автора ролика, навколо водойми стоїть дикий сморід. Він пояснив, що мешканці приватних будинків на вулиці Набережній платили великі гроші, щоби врізатися в труби, з яких каналізаційні стоки зливаються в річку.

Варто зазначити, що Стугна має такий колір не перший рік. Ще у 2016 році забруднення русла річки, через яке вода стала криваво-червоною, спричинило масову загибель риби.

Тоді було відібрано проби на території колишнього заводу "Холодильник". Після експертизи в пробах води та риби було виявлено загальну токсичність, перевищення вмісту аміаку, сірководню та пестицидів.

За фактом забруднення водойми було порушено кримінальну справу. Слідство повідомляло, що ймовірним джерелом забруднення стали викиди одного з підприємств, що орендує площі на заводі "Холодильник".

З того часу минуло дев’ять років, а віз і нині там. Судячи з кольору води, підприємство досі працює на тому самому місці та в його технологіях нічого не змінилося.

Раніше ми писали, що на Івано-Франківщині щось дивне відбувається з водоймами. Потічок у Вовчинці у травні 2025 року мав червоний колір, а в Коломиї — зелений. Причини того, що відбувається, невідомі.