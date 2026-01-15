Орхідея віддячить повторним цвітінням, якщо ви удобрите її цим компонентом: є на кожній кухні
Дізнайтесь, чим удобрити кімнатну орхідею для повторного цвітіння
Орхідея — красива кімнатна рослина, яка радує неймовірним цвітінням, але вимагає особливої уваги. Зазвичай вона цвіте один раз кілька місяців, а потім бутони пропадають на рік або близько того. Однак можна стимулювати повторне цвітіння, якщо правильно удобрити рослину.
"Телеграф" розповідає, чим удобрити орхідею, щоб вона цвіла не один раз на рік, а частіше.
Чим поливати кімнатну орхідею?
Щоб підтримувати орхідею в хорошому стані і змусити її цвісти вдруге, потрібно правильно доглядати та удобрювати. Наприклад, приготувати підживлення для квітів можна своїми руками із бананової шкірки, пише Express.
Щоб приготувати "банановий чай" для орхідей, замочіть свіжі бананові шкірки у воді на 48 годин. Потім розбавте цю настоянку з водою в рівних пропорціях та використовуйте для поливу орхідей. Бананова шкірка забезпечить кімнатну рослину різними поживними речовинами, включаючи калій, фосфор та кальцій.
Ще один спосіб використовувати бананову шкірку – висушити її та перетерти у порошок. А потім можна змішувати його із субстратом для пересадки орхідей. Також цей банановий порошок можна використовувати для посипання на коріння квітки, він також буде добривом.
