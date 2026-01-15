Орхідея віддячить повторним цвітінням, якщо ви удобрите її цим компонентом: є на кожній кухні

Дізнайтесь, чим удобрити кімнатну орхідею для повторного цвітіння

Орхідея — красива кімнатна рослина, яка радує неймовірним цвітінням, але вимагає особливої уваги. Зазвичай вона цвіте один раз кілька місяців, а потім бутони пропадають на рік або близько того. Однак можна стимулювати повторне цвітіння, якщо правильно удобрити рослину.

"Телеграф" розповідає, чим удобрити орхідею, щоб вона цвіла не один раз на рік, а частіше.

Чим поливати кімнатну орхідею?

Щоб підтримувати орхідею в хорошому стані і змусити її цвісти вдруге, потрібно правильно доглядати та удобрювати. Наприклад, приготувати підживлення для квітів можна своїми руками із бананової шкірки, пише Express.

Догляд за орхідеями. Фото: згенеровано ІІ, Телеграф

Щоб приготувати "банановий чай" для орхідей, замочіть свіжі бананові шкірки у воді на 48 годин. Потім розбавте цю настоянку з водою в рівних пропорціях та використовуйте для поливу орхідей. Бананова шкірка забезпечить кімнатну рослину різними поживними речовинами, включаючи калій, фосфор та кальцій.

Ще один спосіб використовувати бананову шкірку – висушити її та перетерти у порошок. А потім можна змішувати його із субстратом для пересадки орхідей. Також цей банановий порошок можна використовувати для посипання на коріння квітки, він також буде добривом.

