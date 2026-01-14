Три гілки та зупинка біля аеропорту: як може виглядати метро в Сумах та чому це не фантастика (фото)

Архітектор показав цікавий проєкт

Метро в Сумах може стати реальністю, якщо знайдеться фінансування. Місцевий архітектор Юрій Леонець розробив повноцінний проєкт підземки з візуалізацією станцій.

Проєкт включає три гілки та понад десять зупинок по всьому обласному центру. Про це розповідає cukr.city, яке поспілкувалося з автором концепту.

Леонець є учасником спільноти "Суми майбутнього". Він розробляв концепцію протягом року і презентував її під час захисту диплома бакалавра.

Звідки з'явилася ідея

Думка про метро виникла несподівано. Архітектор гуляв Харковом та помітив невеликі відстані між станціями тамтешньої підземки.

Я спробував прокласти умовні лінії та станції й зрозумів, що за розміром Суми достатньо великі для такого виду транспортної мережі. Це спонукало мене продовжити дослідження, розповів Леонець.

Вхід зі сторони вулиці Олександра Аніщенка. Візуалізація: Юрій Леонець

Після закінчення магістратури він планував залучити профільних спеціалістів та метробудівників. Разом вони мають створити повноцінне наукове дослідження.

Які станції будуть у метро

Проєкт включає три гілки. Серед станцій — Петропавлівська, Аеропорт, Вокзальна, Покровська площа, Лебединська та інші.

План метро на вулиці Петропавлівській. Візуалізація: Юрій Леонець

Стіна посадкової платформи на станції Петропавлівська. Візуалізація: Юрій Леонець

Архітектор пояснює, що в центрі міста станції закладатимуть глибоко. На околицях підземка буде ближче до поверхні через широкі вулиці. Між станціями планується мінімум 900 метрів, на окремих ділянках — до 2,5 кілометра.

Головний вестибюль. Візуалізація: Юрій Леонець

Додатковий вестибюль. Візуалізація: Юрій Леонець

Ескалаторний тунель. Візуалізація: Юрій Леонець

Чи реально побудувати

Леонець вважає, що метро в Сумах можна звести, але потрібні гроші та зміни в законодавстві. Зараз будівельні норми дозволяють метро лише в містах-мільйонниках.

Досвід Європи показує, що це не так: Ренн у Франції — 225 тисяч населення, Більбао в Іспанії — 330 тисяч, Брешія в Італії — 175 тисяч. Тобто в ЄС є практика облаштовувати такі системи в невеликих містах, каже архітектор.

Питання пасажиропотоку

Наразі кількість пасажирів недостатня для роботи метро. Проте в майбутньому ситуація може змінитися через розвиток оборонної промисловості.

Архітектор зазначає, що якщо Україну приймуть до НАТО, з'являться бюджети для військової інфраструктури. Частиною такої інфраструктури може стати метрополітен.

Відеовізуалізація проєкту метро у Сумах

Раніше ідею вже обговорювали

Кілька років тому в Сумах з'явилася петиція про будівництво метро, яка швидко набрала понад 400 голосів. Тоді міський голова Олександр Лисенко офіційно заявив, що найближчим часом підземку не будуватимуть. Він навіть жартома сказав, що треба написати на огорожі в центрі міста — метро не буде. Проте додав, що комунікації треба прокладати так, щоб вони не заважали можливому будівництву метро в майбутньому.

