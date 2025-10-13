Тараканівський форт. Моторошне місце, де можна почути потойбічні звуки

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Біля Дубна на Рівненщині є руїни форту 1890 року, який набув слави моторошного місця. Неподалік від його мурів поховано понад 200 австрійських солдатів, місцеві кажуть, що тут чують потойбічні звуки.

Заставу збудували для укріплення кордонів Російської імперії з Австро-Угорщиною в другій половині XIX століття. За планом, форт мав прикривати Дубно і ділянку залізниці "Київ-Львів". Будівництво почалося в 1873 році і було дуже дорогим, на нього витратили 66 мільйонів рублів з царської скарбниці. Щоправда, об’єкт був завершений в 1890 році.

Потрапити у форт можна через тунель, всередині - двоповерхова казарма. Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

Під землею також є три поверхи, система переходів та тунелів. Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

Форт і досі вражає своїми розмірами. Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

Форт вражав: площа становила цілих 4 га, з 6-ти метровими стінами та потужною системою підземних рівнів. Фортеця була оснащена вентиляцією, електромережею, водопроводом, каналізацією та навіть телефонним зв’язком. Для обслуговування потреб гарнізону призначались медичні приміщення, їдальня, пральня, хлібопекарня. Була побудована і гарнізонна церква.

Тараканівському форту так і не вдалося виконати свою місію через повстання солдат в 1905 році, а сам форт перетворився у військову в’язницю. Під час Першої світової війни форту був вже під контролем австрійців і його штурмувала російська армія. На той момент об’єкт вже був захоплений та знаходився під контролем австрійців. В цих боях загинуло 200 австрійських солдатів, які поховані біля форту в прилеглому лісі.

Реконструкції цієї пам’ятки не проводилось, споруда поступово руйнується. Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

Далі форт займали поляки, які воювали порти армії Будьонного. Під час Другої світової форт мало використовувався. Німецькі війська розташовувались на території форту, облаштувавши тут склади боєприпасів.

Будівля аварійна, цегла може обвалитися у будь-яку мить. Але з відстані виглядає красиво.Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

Ця фортеця має славу потойбічного місця серед місцевих мешканців. Багато хто вірить, що душі загиблих тут солдатів досі не можуть упокоїтися. Серед чуток про таємниці форту — буцімто німці в часи Другої світової війни облаштували тут секретну лабораторію з розробки новітньої зброї. За переказами, "енкаведисти" у форту розстрілювали тих, кого підозрювали в співпраці з УПА.

Тунель, щоб портапити всередину вражає і зараз. Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

Над приміщенням, де була гарнізонна церква, встановили хрест. Також, за легендою, по форту бродить привид загиблого священника, він б’є у дзвони, скликаючи на службу.

Перед входом у форт залишилися декорації. Тут знімали фільм. Фото: "Телеграф"/Кевін Тью

На цих руїнах знімали фільм "Поводир", вони відображені у комп'ютерній грі Survarium.

Раніше "Телеграф" розповідав про місце падіння найбільшого метеорита та легенди, які ходять про нього.