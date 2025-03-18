Там відпочивала "золота молодь": який вигляд мав ресторан "Червоний корал" у Дніпрі, де гуляла радянська еліта

У цей заклад мріяли потрапити багато хто

У Дніпрі завжди було достатньо розважальних закладів на будь-який смак. Тут можна було знайти й затишні сімейні кафе, і модні ресторани, і молодіжні клуби. Раніше ми розповідали про легендарний ресторан "Поплавок", який став одним із символів міста. Тепер пропонуємо згадати історію ще одного знакового місця – "Червоний корал".

Кафе-бар "Червоний корал" відкрився на набережній Дніпра на початку 1970-х років і одразу привернув увагу своїм унікальним дизайном. Головною родзинкою закладу став незвичайний скляний танцмайданчик із підсвічуванням блакитно-зеленого кольору. Це було сміливе новаторське рішення місцевих архітекторів – у Радянському Союзі таких танцполів раніше не робили.

Ще однією особливістю інтер’єру стали прозорі перегородки, що візуально збільшували простір. У залі також були величезні скляні вітрини, через які гості могли спостерігати суєту вулиці, а перехожі – заглядати всередину. Однак увечері ситуація змінювалася: завдяки червоному підсвічуванню скла у темний час доби те, що відбувалося в кафе, залишалося прихованим від сторонніх очей.

Вид на ресторан "Червоний корал" на набережній у Дніпрі

За словами історика Максима Кавуна, ресторан "Червоний корал" був одним із "найзлаковіших" місць Дніпра брежнєвської доби.

"У 70-ті роки йде забудова цього кварталу набережної та вулиці Ленінградської, нині Ярослава Мудрого, з’являються дев’ятиповерхівки. І тут жила радянська номенклатура. І ось з’являється такий ресторан "Червоний корал". Офіційно над ним працювала група молодих архітекторів. Він був цікаво оформлений у такому морі". Діти номенклатури, та й іншого керівництва", – розповів історик авторам YouTube-проєкту "Як це було. Дніпро".

Так "Червоний корал" виглядав у вечірній час

У 1980-х роках кафе-бар перетворився на повноцінний ресторан, де можна було не лише насолодитися живою музикою, а й побачити вар’єте-шоу. Вхід коштував 10 рублів, що на ті часи було чималенькою сумою. У цю вартість входив коктейль, а також можливість насолодитися видовищними виступами. Тут виступав силач, який кидав гирі прямо на скляний танцпол – і той залишався цілим, вражаючи гостей своєю міцністю. Потрапити до ресторану можна було й за запрошеннями, які роздавали комсомольським організаціям. Заклад мав особливу популярність серед молоді – багато хто саме тут уперше побачив кольоромузику, яка тоді вважалася дивиною.

Поруч із рестораном просто неба працювала шашлична, яка також користувалася популярністю.

Шашлична поряд з "Червоним коралом"

Попри свою популярність, згодом ресторан почав втрачати колишню привабливість. Інтер’єр застарів, будинок потребував капітального ремонту, а ціни вже не відповідали рівню сервісу.

Так виглядає ресторан "Червоний корал" у наші дні

Попри те, що "Червоний корал" пережив непрості 1990-ті роки, у 2007 році заклад остаточно закрився.