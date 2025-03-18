Там відпочивала "золота молодь": який вигляд мав ресторан "Червоний корал" у Дніпрі, де гуляла радянська еліта
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У цей заклад мріяли потрапити багато хто
У Дніпрі завжди було достатньо розважальних закладів на будь-який смак. Тут можна було знайти й затишні сімейні кафе, і модні ресторани, і молодіжні клуби. Раніше ми розповідали про легендарний ресторан "Поплавок", який став одним із символів міста. Тепер пропонуємо згадати історію ще одного знакового місця – "Червоний корал".
Кафе-бар "Червоний корал" відкрився на набережній Дніпра на початку 1970-х років і одразу привернув увагу своїм унікальним дизайном. Головною родзинкою закладу став незвичайний скляний танцмайданчик із підсвічуванням блакитно-зеленого кольору. Це було сміливе новаторське рішення місцевих архітекторів – у Радянському Союзі таких танцполів раніше не робили.
Ще однією особливістю інтер’єру стали прозорі перегородки, що візуально збільшували простір. У залі також були величезні скляні вітрини, через які гості могли спостерігати суєту вулиці, а перехожі – заглядати всередину. Однак увечері ситуація змінювалася: завдяки червоному підсвічуванню скла у темний час доби те, що відбувалося в кафе, залишалося прихованим від сторонніх очей.
За словами історика Максима Кавуна, ресторан "Червоний корал" був одним із "найзлаковіших" місць Дніпра брежнєвської доби.
"У 70-ті роки йде забудова цього кварталу набережної та вулиці Ленінградської, нині Ярослава Мудрого, з’являються дев’ятиповерхівки. І тут жила радянська номенклатура. І ось з’являється такий ресторан "Червоний корал". Офіційно над ним працювала група молодих архітекторів. Він був цікаво оформлений у такому морі". Діти номенклатури, та й іншого керівництва", – розповів історик авторам YouTube-проєкту "Як це було. Дніпро".
У 1980-х роках кафе-бар перетворився на повноцінний ресторан, де можна було не лише насолодитися живою музикою, а й побачити вар’єте-шоу. Вхід коштував 10 рублів, що на ті часи було чималенькою сумою. У цю вартість входив коктейль, а також можливість насолодитися видовищними виступами. Тут виступав силач, який кидав гирі прямо на скляний танцпол – і той залишався цілим, вражаючи гостей своєю міцністю. Потрапити до ресторану можна було й за запрошеннями, які роздавали комсомольським організаціям. Заклад мав особливу популярність серед молоді – багато хто саме тут уперше побачив кольоромузику, яка тоді вважалася дивиною.
Поруч із рестораном просто неба працювала шашлична, яка також користувалася популярністю.
Попри свою популярність, згодом ресторан почав втрачати колишню привабливість. Інтер’єр застарів, будинок потребував капітального ремонту, а ціни вже не відповідали рівню сервісу.
Попри те, що "Червоний корал" пережив непрості 1990-ті роки, у 2007 році заклад остаточно закрився.