Не лише модна фішка. Навіщо на багатьох куртках роблять два замки

Насправді така деталь виконує важливі функції

На багатьох куртках, особливо зимових, встановлюють застібки-блискавки з двома бігунками. Проте мало хто замислюється, навіщо це придумано?

У матеріалі Dying to look good розповіли, навіщо на верхньому одязі потрібна "запасна" застібка. Не багато хто нею користується.

Чому на куртках роблять два замки

Багато курток, особливо зимові, мають дві застібки-блискавки з подвійними бігунками "tail-to-tail". Виявляється, що вони виконують важливі функції і не є лише елементом стилю. Двостороння блискавка робить куртку більш зручною та практичною: вона дозволяє розстебнути нижню частину, не розкриваючи верх, що дає більше свободи рухів та комфорту при сидінні, нахилах і навіть ходьбі.

Крім того, подвійна блискавка полегшує доступ до внутрішніх кишень. Ви можете відкрити верхню або нижню частину, щоб дістати речі, не повністю розстібаючи куртку. Це особливо зручно в холодну або вітряну погоду, коли потрібно зберегти тепло, але при цьому користуватися кишенями або підбирати додаткові шари одягу.

Навіщо на куртках роблять два замки

Але навіть у м’яку погоду такий механізм допомагає регулювати вентиляцію, оскільки можна розстебнути нижню частину куртки та відчути себе комфортніше, не переохолоджуючись.

У сучасному світі багато брендів використовують двосторонні блискавки як стандарт для своїх зимових та туристичних моделей курток. Це рішення поєднує в собі функціональність, зручність та стиль, дозволяючи носити верхній одяг із комфортом у будь-яких умовах.

"Телеграф" писав раніше, навіщо рукави на піджаках прикрашені "некорисними" гудзиками і що означає їхня кількість? Відповідь вас здивує.