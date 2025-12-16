Зробіть це і буде вам щастя: як попрати пуховик, аби пух не збився (відео)

Потрібно дотримуватись цих простих правил, аби верхній теплий одяг з пуху прослужив якомога довше

Багато хто боїться прати пуховики вдома, щоб не зіпсувати їхній вигляд. Однак є спосіб, який допомагає рівномірно розподілити пух по куртці під час прання.

Про такий лайфхак розповіла блогерка "Krisshulym" у TikTok. За цим методом пуховик після прання залишається пухким, не збитим, а пух всередині рівномірно розподіляється, як після професійного чищення.

Тож, вона радить вивернути пуховик на внутрішню сторону та застебнути всі замки перед пранням. Щоб пух залишався пухким, у барабан пральної машини варто покласти два-три чисті тенісні м’ячики — вони допомагають розпушувати пух під час прання.

Також важливо використовувати рідкий пральний засіб, без кондиціонера. У пральній машині найкраще обирати делікатний режим або спеціальний режим для пухових виробів з температурою близько 20 градусів і швидкістю обертання до 800 оборотів.

