Не лише елемент декору. Навіщо потрібний бантик спереду ліфчиків і бра

Маленькі бантики є не тільки на трусиках, а й на ліфчиках

Багато хто з нас звикли бачити спереду на жіночій білизні невеликі бантики — чи то трусики, чи бюстгальтери. Однак не всі замислювалися, навіщо потрібний цей крихітний елемент. Як виявилось, у традиції пришивати бантик на бюстгальтері давня історія.

"Телеграф" розповідає, навіщо потрібний бантик між чашками у жіночих ліфах.

Бантик на ліфчику з’явився не просто так

Здавалося б, цей милий бантик спереду ліфчика — лише прикраса або елемент декору, який додає виробу романтичності чи кокетства. Однак у нього є своя історія та давня традиція, пише сайт honey.nine.com.

Виявляється, що бантик на спідній білизні походить ще з тих часів, коли жінки носили корсети, а його основу становив відрізок китового вуса, який називався бюском. Цим відрізком зазвичай спереду зашнуровували корсет та зав’язували на своєрідний бантик.

Шнурівка була попереду і коли дівчині треба було зняти корсет у темряві, вона намацувала бантик і смикала за нього. Звичайно, сучасні корсети та бюстгальтери тепер мають трохи інший функціонал, але традиція пришивати бантик залишилася. Це тепер скоріше данина традиції та елемент прикраси спідньої білизни.

