Ця річ є в кожній оселі: українка показала, як легко приготувати їжу під час блекауту

Приготувати перекус можна за допомогою господарских приладь

Через російські обстріли багато будинків в Україні лишаються без світла та опалення, що іноді навіть не дає змогу приготувати їжу. Проте є простий лайфхак, який допоможе в такій ситуації.

Приготувати найпростішу страву допоможуть предмети, які є в кожній оселі. Відповідний допис оприлюднений в одній із соцмереж.

Як приготувати їжу під час блекауту

Українка у своєму пості розповіла, що приготувала яєшню за допомогою свічки. Цікаво, що замість пательні вона використала жерстяну кришку для банок.

"Я сьогодні смажила яєшню над свічкою. У мене все. Київ. А ви як виживаєте без світла?", — написала жінка.

Киянка приготувала яєшню на свічці

Судячи з фото, страва виглядає апетитною та цілком готовою до вживання. Тож цей метод працює. Щоправда, жінка не сказала, скільки часу в неї пішло на приготування.

Як відреагували в мережі

Користувачі відреагували на лайфхак позитивно. Багато з них радили придбати туристичне пальне, таке як, зокрема, сухий спирт або щось подібне.

"Дякую за лайфхак з кришечкою";

"Спиртові таблетки для тих хто боїться газу", — пмшуть в коментарях.

Коментарі під постом

Також частина користувачів висловлювала слова підтримки. А дехто попередив, що кришки зсередини вкриті тонким шаром пластику, що може дбути небезпечним для здоров'я.

"Кого дійсно шкода у відключення світла, так це людей, у яких не газова, а електропіч. Тримайтеся";

"Люди я розумію якісь критичні ситуації, але розумійте, що будь-який матеріал при нагріванні може бути супер небезпечний. Навіть краще один раз не поїсти ніж з'їсти таку отруту. Кришка покрита незрозуміло чим. Знайдіть чистий метал та буде вам добре", — пишуть в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лінія 112 тепер приймає заяви про відсутність світла і ця новина "підірвала" мережу.