Эта вещь есть в каждом доме: украинка показала, как легко приготовить еду во время блэкаута

Приготовить перекус можно с помощью хозяйственных принадлежностей

Из-за российских обстрелов многие дома в Украине остаются без света и отопления, что иногда даже не дает возможности приготовить еду. Тем не менее, есть простой лайфхак, который поможет в такой ситуации.

Приготовить самое простое блюдо помогут предметы, которые есть в каждом доме. Соответствующее сообщение обнародовано в одной из соцсетей.

Как приготовить еду во время блекаута

Украинка в своем посте рассказала, что приготовила яичницу с помощью свечи. Интересно, что вместо сковороды она использовала жестяную крышку для банок.

"Я сегодня жарила яичницу над свечой. У меня все. Киев. А вы как выживаете без света?", — написала женщина.

Киевлянка приготовила яичницу на свече

Судя по фото, блюдо выглядит аппетитным и полностью готовым к употреблению. Так что этот метод работает. Правда, женщина не сказала, сколько времени у нее ушло на приготовление.

Киевлянка приготовила яичницу на свече

Как отреагировали в сети

Пользователи отреагировали на лайфхак положительно. Многие советовали приобрести туристическое горючее, такое как, в частности, сухой спирт или что-то подобное.

"Спасибо за лайфхак с крышечкой";

"Спиртовые таблетки для тех, кто боится газа", — пишут в комментариях.

Комментарии под постом

Комментарии под постом

Также часть пользователей выражала слова поддержки. А некоторые предупредили, что крышки изнутри покрыты тонким слоем пластика, что может быть опасно для здоровья.

"Кого действительно жалко в отключении света, так это людей, у которых не газовая, а электропечь. Держитесь";

"Люди я понимаю какие-то критические ситуации, но понимайте, что любой материал при нагревании может быть супер опасным. Даже лучше один раз не поесть, чем съесть такой яд. Крышка покрыта непонятно чем. Найдите чистый металл и будет вам хорошо", — пишут в сети.

Комментарии под постом

