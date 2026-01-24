Эта вещь есть в каждом доме: украинка показала, как легко приготовить еду во время блэкаута
Приготовить перекус можно с помощью хозяйственных принадлежностей
Из-за российских обстрелов многие дома в Украине остаются без света и отопления, что иногда даже не дает возможности приготовить еду. Тем не менее, есть простой лайфхак, который поможет в такой ситуации.
Приготовить самое простое блюдо помогут предметы, которые есть в каждом доме. Соответствующее сообщение обнародовано в одной из соцсетей.
Как приготовить еду во время блекаута
Украинка в своем посте рассказала, что приготовила яичницу с помощью свечи. Интересно, что вместо сковороды она использовала жестяную крышку для банок.
"Я сегодня жарила яичницу над свечой. У меня все. Киев. А вы как выживаете без света?", — написала женщина.
Судя по фото, блюдо выглядит аппетитным и полностью готовым к употреблению. Так что этот метод работает. Правда, женщина не сказала, сколько времени у нее ушло на приготовление.
Как отреагировали в сети
Пользователи отреагировали на лайфхак положительно. Многие советовали приобрести туристическое горючее, такое как, в частности, сухой спирт или что-то подобное.
"Спасибо за лайфхак с крышечкой";
"Спиртовые таблетки для тех, кто боится газа", — пишут в комментариях.
Также часть пользователей выражала слова поддержки. А некоторые предупредили, что крышки изнутри покрыты тонким слоем пластика, что может быть опасно для здоровья.
"Кого действительно жалко в отключении света, так это людей, у которых не газовая, а электропечь. Держитесь";
"Люди я понимаю какие-то критические ситуации, но понимайте, что любой материал при нагревании может быть супер опасным. Даже лучше один раз не поесть, чем съесть такой яд. Крышка покрыта непонятно чем. Найдите чистый металл и будет вам хорошо", — пишут в сети.
