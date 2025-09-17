Під Києвом є забутий тунель, який будували в’язні та засуджені на смерть: що то за покинутий об'єкт (фото)

У Києві на Оболоні є покинутий "Сталінський тунель" зі 1941 року

У Києві на Оболоні досі можна побачити залишки старовинного підземного тунелю, який колись планували побудувати як запасний транспортний шлях через Дніпро.

У 1936 році в столиці стартувало засекречене будівництво "Сталінського метро", яке мало слугувати запасним транспортним шляхом під Дніпром на випадок руйнування залізничних мостів під час війни. Про це пишуть у "Find-way".

Проєкт передбачав створення двох тунелів: Південного і Північного. Південний тунель планували провести від Жукового острову до Осокорків, а Північний – через Дніпро в районі сучасної Оболоні. Роботи над Північним тунелем за проєктом мали тривати близько восьми років.

Для будівництва залучали в’язнів, засуджених на смерть, військових та працівників КДБ. У 1941 році сталося затоплення тунелю водою, після чого роботи офіційно зупинили.

Як туди дійти

Як пишуть на сайті, потрапити до локації можна двома способами:

Перший маршрут:

Рухайтесь до станції метро "Оболонь", від неї маршруткою №512 до зупинки "Дитяча Академія Мистецтв". Після виходу з маршрутки перейдіть дорогу та прямуйте прямо. Пройшовши через парковку до набережної, рухайтесь праворуч вздовж неї до першого повороту наліво, де розташовані спортивні тренажери. Пройшовши повз них, продовжуйте йти стежкою праворуч. Стежка виведе на набережну Дніпра, поверніть праворуч, а на першому роздоріжжі ще раз направо по верхній парковій вуличці. Через приблизно 20 метрів праворуч буде видно Сталінський тунель.

Другий маршрут:

Від станції метро "Оболонь" у Києві прямуйте маршруткою №582 (зупинка біля супермаркету "Велика Кишеня") до зупинки "Парк відпочинку Наталка". Перетнувши дорогу, рухайтесь перпендикулярно вулиці в напрямку Дніпра, до парку "Наталка". Спустившись вниз, прямуйте прямо. Через кількасот метрів паркова доріжка трохи повертає ліворуч. За пару десятків метрів до Дніпра ліворуч від доріжки розташований Сталінський тунель.

Де розташований Сталінський тунель

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є покинута обсерваторія, якій вже понад 60 років.