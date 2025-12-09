Звучить майже непристойно. Це прізвище в Україні має менше сотні людей

Це прізвище зустрічається на Херсонщині та Буковині і співзвучне з вульгарним словом

Дивних чи кумедних прізвищ в Україні чимало. Деякі з них нараховують лише кілька десятків носіїв. Серед таких — прізвище Херняк.

За даними порталу "Рідні" людей з таким прізвищем лише 43 в Україні. Найбільше носіїв жили до 2022 року на Херсонщині — 13 у Горностаївському, чотири — в Каховському та один у Херсоні. Інший регіон розповсюдження — Буковина. У Чернівцях живе сім Херняків. По три носії прізвища є у Запоріжжі, Маневицькому районі на Волині, в околицях Томашпіля на Вінниччині та один у Львові.

Поширення прізвища Херняк

Також відомо, що серед чоловіків з прізвищем Херняк найпопулярніше ім'я — Микола, а серед жінок — Марія.

Походження прізвища можливе від прізвиська або назви за певною ознакою людини, але його етимологія не зовсім очевидна через сучасні мовні асоціації. Серед можливих джерел походження — від назви літери х в старослов'янській мові — "хер", або ж від слова хирний (хирий), яке іноді писалось через "е". Його значення — слабкий, немічний. Навряд чи прізвище має походження від співзвучного лайливого слова, адже вульгарне значення виникло пізніше.

Значення слова херня

