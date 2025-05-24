Неправдиві прогнози та сеанси по 30 тисяч. Як українські екстрасенси роблять бізнес під час війни

Більшість "бачили", що війна закінчиться в 2024

В Україні існує чимало екстрасенсів, які щокроку прогнозують закінчення війни з Росією, а інколи і ядерні удари. Однак попри те, що ці обіцянки так і не справджувались, платню за свої послуги вони беруть чималу.

Про це у своєму розслідуванні розповідає OBOZ.UA. Зазначається, деякі з екстрасенсів вже встигли заробити чималі статки і придбати квартири в Києві та дорогі авто.

"Відьма" Марія Тиха

Вона веде запис клієнтів самостійно та спілкується з ними за допомогою голосових повідомлень в Telegram. Віконець на найближчий час в неї немає, але завжди є можливість провести термінову консультацію (це "на сьогодні-завтра") за 30 тис. грн. Така зустріч фактично не має визначеної тривалості.

"Відьма" Марія Тиха

"Я не обмежую особливо. Залежно від того, як піде. Немає сенсу людину підганяти чи підганяти себе. Я таке не люблю. Тому, поки ми з вами, вони, всі решта, чекають. Так завжди", — сказала "Відьма" Тиха.

Зауважимо, що Марія – учасниця численних шоу. На одному з яких вона казала, що вже встигла заробити на три квартири в Києві. Однак перший ФОП Тиха відкрила лише близько двох років тому.

"Відьма" Тиха

"Відьма" Тиха

Офіційно Марія має прізвище свого колишнього чоловіка – Ареф'єва. Але, за даними реєстру, прав на нерухоме майно в Києві ані на Марію Ареф'єву, ані на Марію Тиху за останнє десятиріччя не вказано. У даних для ФОПу вона вказала місцем реєстрації квартиру в Святошинському районі столиці.

Серед найвідоміших хибних прогнозів "Відьми" те, що війна в Україні мала закінчитись ще у 2024 році, так їй "сказали мертві".

Екстрасенс Пасинкова

Яна Пасинкова — переможниця 15 сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ. Вона не веде запис власноруч, адже має менеджера. Один сеанс в 30 хв спілкування онлайн коштує 300 доларів (оплата в гривні на рахунок ФОП – 12 600 грн).

Яна Пасинкова

Пасинкова не була відома широкій авдиторії до повномасштабного вторгнення, а вже після 2022 року її популярність стрімко зросла завдяки прогнозам. До слова, вона доволі часто робила чіткі та сміливі прогнози, які швидко поширювались мережею. До прикладу, у січні 2024 Пасинкова впевнено заявляла, що "бачить" застосування ядерної зброї в поточному році. Проте це передбачення так і не збулось.

Яна Пасинкова

У 2022 Пасинкова встигла купити квартиру в Дніпрі, а в 2021-му – придбала невеличкий будинок в Бучі. В травні 2024-го жінка купила ще один будинку в Бучі площею 108,6 кв.м. Пасинкова також має автомобіль Land Rover Range Rover Evoque 2019 року (зараз такий коштує близько 33 тис. доларів).

Екстрасенс Стогнушенко

Ольга Стогнушенко ще одна учасниця "Битви екстрасенсів", яка оцінює свої послуги в 400 євро за 40 хвилин (тобто аж 16 тис. грн). Виходить, за 8 клієнтів на день протягом 5 робочих днів вона заробляє понад 640 тис. грн, а за місяць – 2,5 млн грн.

Ольга Стогнушенко

З гучних прогнозів, які так і не збулись, Стогнушенко торік казала, що війна в Україні триватиме не більше трьох років і обов'язково закінчиться в 2024-му.

"Не буде третіх роковин війни. І нехай це справдиться. Цього хочуть усі адекватні люди", – сказала Стогнушенко.

Ольга Стогнушенко

За даними видання, з опитаних понад 10 різних екстрасенсів, які пропонують свої послуги та активно надають коментарі в ЗМІ, більшість з них хочуть за годину спілкування від 1,5 тис. до 3 тис. грн.

Зазначається, що екстрасенси продають не тільки консультації та прогнози, а й запускають марафони, курси, відкривають онлайн-магазини. До прикладу, Олена Курилова

Екстрасенс Курилова

Олена Курилова має свій інтернет-магазин "магічних предметів", де продає різні купюри, гребінці тощо. Цікаво, що її особливий гребінець з сандалового дерева продається за 1 299 грн (без знижки було 2000 грн), а в мережі на одному з маркетплейсів схожий коштує 329 грн.

Олена Курилова

Олена Курилова

За консультацію Курилової треба буде віддати 6 тис. грн за 30 хв. Якщо ж в цей прийом ще зроблять "чистку" по відео (що саме почистять, помічниця Курилової не уточнювала), то за це коштуватиме вже 12 тис. грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди пропала Надія Мейхер, яка вийшла заміж за росіянина та стала екстрасенсом.