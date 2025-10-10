"Головна відьма" України "передбачила" масований обстріл. Хто вона і що ще говорила

Марія Тиха за день до обстрілу 10 жовтня поділилася прогнозом

Відомий некромант Марія Тиха, яка називає себе "головною відьмою" України, не вперше робить свої прогнози, що нерідко бувають хибними. Проте цього разу колишня учасниця шоу "Битва екстрасенсів" все ж таки "передбачила" важку для українців подію.

Що потрібно знати:

Українська відьма Марія Тиха за день до обстрілу передбачила атаку на Київ та інші міста

У мережі відзначили її "пророцтво" і пожартували про це

Тиха відома своїми ворожіннями про війну, хоча нерідко її прогнози виявлялися хибними

Буквально за день до масованого обстрілу Києва, Харкова, Дніпра та інших українських міст росіянами 10 жовтня Тиха провела прямий ефір, в якому за гадальними картами заявила, що станеться.

Показувало 9-10 число, напевно, щось пов’язане з шахедами. Не знаю, балістика одна може полетіти кудись... Ану покажіть (звертається до карт — ред.) небезпечні числа для Києва. Обстріл, зокрема, мене цікавить. МІГи, дрони, все що завгодно… Десятка, бачиш, падає все одно… Так, я думаю, що може в п’ятницю щось бути сказала Тиха

У мережі підмітили "пророчі" слова української відьми та навіть трохи пожартували з цього приводу. Так, у Телеграм-каналі Harley Quinn з’явився пост про прогноз Марії та блекаут.

А Марія Тиха нас усіх попередила ще вчора. Запишіть та іншим передайте. Тільки запам’ятайте. Піковий валет — це не ваш колишній, це блекаут. Зрозуміло? жартома підмітив автор посту

На карті Марія Тиха показала пікову десятку

Про що ще ворожить Марія Тиха

Тиха є наймедійнішим екстрасенсом у країні. Її часто запрошують на телебачення, до "телемарафону", беруть інтерв’ю, при цьому жінка самостійно веде запис клієнтів і спілкується з ними через голосові повідомлення в Телеграмі та інших соцмережах, месенджерах.

Наприклад, на сторінці в ТікТок Марія веде прямі ефіри, де вона відповідає на запитання співрозмовників і робить прогнози по картах. Під час повномасштабного вторгнення практично весь акаунт Тихої наповнений відео-вирізками з ворожіннями по війні. Зокрема: чи закриє небо на заході України НАТО, що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові, чи США не перестане підтримувати Україну.

Серед найвідоміших хибних прогнозів "відьми" те, що війна в Україні мала закінчитися ще 2024 року, так їй "сказали мертві":

Зазначимо, що під час війни українці дедалі частіше діляться у соцмережах розповідями про містичні речі. Марія Тиха розповіла "Телеграфу", що можуть означати пророчі сни.