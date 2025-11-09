"Борщовий набір" в Україні рекордно подешевшав: "Телеграф" дізнався копійчані ціни закупівель
-
-
У 2025 році борщовий набір коштує значно дешевше, ніж торік
Цієї осені вартість білокачанної капусти виявилася втричі нижчою, ніж минулого року. У середньому, кілограм даного овоча зараз 5-10 гривень, при цінах 18-25 гривень, що спостерігалися 2024-го.
При цьому подібне здешевлення спостерігається практично по всіх овочах із т.зв. "борщового набору". Директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько у коментарі "Телеграфу" пояснив це реальною ситуацією на полях.
Фермер пояснив, що для цибулі був дуже гарний рік. Тож він зараз коштує по 4-5 гривень.
Причому, як зазначається, це відпускна ціна з бонусом та ПДВ для магазинів.
Для порівняння: торік у цей період цибуля коштувала 50-70 гривень, а дефіцит був такий, що не знали, де брати.
Морква теж втратила у ціні.
"Якщо підніметься після зберігання до 10 гривень, це буде класно", — зазначив Сасько.
Буряк зараз коштує 4 гривні, картопля тримається на рівні 10 гривень, капуста – від 5 до 7 гривень за кілограм.
Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник у коментарі "Телеграфу" підтвердив, що на деякі позиції ціни справді вдвічі менші, ніж були у 2024 році.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що гречка, що зараз продається в магазинах за ціною 30-35 гривень, є залишками врожаю минулого року. Новий коштує вже дорожче.