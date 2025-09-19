Північна Корея випробувала нові дрони-гіганти: чим вони можуть загрожувати Україні

Український авіаексперт назвав дрони КНДР проблемою іншого масштабу.

Війна в Україні показала — майбутнє за безпілотними технологіями. Країни, що недружньо налаштовані до світу також це зрозуміли, зокрема в Північній Кореї випробували ударні тактичні безпілотники.

Корейські джерела повідомляють, що лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням дронів Kumsong для бойового застосування. Він наголосив, що потрібно активно впроваджувати технологію штучного інтелекту та наростити потужності вироблення дронів.

На фотографіях, опублікованих Центральним агентством національного самоврядування Північної Кореї видно дрони корейського штибу, однак стверджувати, що це саме дрони-камікадзе передчасно.

Їхній розмір вражає — порівняно з людьми, вони скоріш скидаються на пасажирські літаки, аніж тактичні ударні дрони. Тож це можуть бути багаторазові тактичні ударно-розвідувальні комплекси. Серед відомих дронів такого розміру — розвідник RQ-4 Global Hawk з США. Його північнокорейці раніше майже точно скопіювали для створення свого дрона.

Якщо порівняти з людьми поруч, висота північнокорейського БПЛА до верху фюзеляжу близько 4–5 м, довжина приблизно 12–14 м, розмах крила може сягати 20 м і більше. Проте не видно кріплень для ракет і бомб, що свідчить про скоріш розвідувальну місію дрона.

Призначенням дрона може бути повітряна розвідка

Дрон сідає наче літак

Для порівняння, Україна також використовує тактичні БПЛА-камікадзе, наприклад Switchblade або є великі ударні БПЛА для далеких відстаней, такі як "Бобер" та "Лютий". Серед російських ударних дронів — найвідоміший Shahed-136. Попри довжину 3,5 метра, розмах крил 2,5 метра та загальну масу 200 кг, він все одно в кілька разів менший за витвір північнокорейських інженерів.

"Телеграф" поспілкувався з українським авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським щодо потенційної небезпеки від такого дрона для України. Він наголосив — ще з часів СРСР деякі інші країни мріяли отримувати від радянських інженерів передові технології. Тож наразі поява подібної технології в Північної Кореї показує, що обмін знаннями в країнах, що становлять загрозу для демократичного світу не припиняється.

Храпчинський нагадав, що північнокорейські ракети значно покращили характеристики за часи співпраці з Росією. Злагодження в реальних бойових умовах пройшли не тільки різні види озброєння, а й військові, яких КНДР відправляли воювати з Україною. Тож поява такого дрона — проблема іншого масштабу.

Поява такого дрона у Кореї, є проблемою насправді, і проблемою не тільки України, а всього світу. Треба дивитися за технологією, як вона буде розвиватися. Анатолій Храпчинський, український авіаційний експерт

Проте великі ударні дрони не такі ефективні. Експерт наголошує — війна в Україні показала, що малі дрони набагато ефективніші. Цей досвід отримав визнання не тільки в Україні, а й в США.

Зараз достатньо зробити рой дронів, які будуть виконувати різні функції, але при цьому будуть збиратися в єдиний засіб зброї. Анатолій Храпчинський, український авіаційний експерт

Храпчинський радить відстежувати ситуацію з розвитком північнокорейських безпілотників та вдосконалення технологій. Про те, що Північна Корея зосередилася на розробці безпілотників, особливо після того, як вона відправила війська до Росії для підтримки війни Москви з Україною, пишуть і південнокорейські оглядачі. Вони впевнені, що випробування безпілотника — демонстрація сили на тлі спільних навчань армії США та Південної Кореї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потенційно вже наступного року росіяни можуть використовувати дрони, які полюватимуть на людей. Існує щонайменше шість способів протидії, проте опікуватися ними потрібно вже зараз. Можливість використання росіянами такої технології загрожує не тільки прифронтовим територіям.